Ravensburg Towerstars empfangen Rosenheim (Freitag 20 Uhr)

Nach fünf Niederlagen aus sechs Spielen sind die Ravensburg Towerstars auf der Suche nach der Form, die sie noch vor wenigen Wochen bis auf Platz zwei der Deutschen Eishockey-Liga 2 gebracht hat, auf der Suche nach der nötigen Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor, auf der Suche nach dem Quäntchen Glück, das man braucht, um Spiele zu gewinnen. Und sie sind auf der Suche nach einem erfahrenen Verteidiger, der den geschassten Lukas Slavetinsky ersetzen kann. „Wir haben zwei Kandidaten in der engeren Auswahl, hoffentlich können wir einen von diesen am Wochenende verpflichten“, sagte Towerstars-Trainer Petri Kujala am Donnerstag. Der neue Mann soll dann nächste Woche ins Training einsteigen, es soll sich um einen Ausländer handeln. Damit hätten die Towerstars ihre siebte und letzte Lizenz vergeben und könnten wieder die maximal erlaubten fünf Kontingentspieler aufbieten.

Auf den zuletzt verpflichteten Stefan Chaput hält Kujala offenbar große Stücke. Der 25-jährige Kanadier rückt am Wochenende in die erste Reihe auf und geht bereits heute Abend gegen Rosenheim mit Radek Krestan und Justin Kelly auf Torejagd. „Er hat fünf Spiele bei uns gemacht, mehr Fitness getankt und kennt die Mannschaft besser, er bekommt jetzt die Chance“, sagt Kujala. „Wenn es nicht läuft, muss man etwas ändern“, sagt der Trainer, der damit auch wieder auf der Suche ist nach seiner optimalen Reihenzusammenstellung. In der zweiten Angriffsformation spielen Christopher Oravec, Daniel Menge und Dustin Cameron. Zurück zu Altbewährtem heißt das Motto für Reihe drei, denn mit Stefan Vogt, Marko Friedrich und Konstantin Schmidt schickt Kujala ein Trio aufs Eis, das lange Zeit erfolgreich gespielt hat. Yannik Baier und Tobias Bräuner bilden wieder die Rumpfreihe vier, Steffen Kirsch spielt weiter über die Förderlizenz für den EV Füssen.

Kujala hofft, dass das Team durch die Umstellung wieder zur alten Durchschlagskraft zurückfindet. Zuletzt hatte man oft trotz guter Ausgangslagen (wie bei der 2:0-Führung in Kaufbeuren) die entscheidenden Tore nicht gemacht. „Natürlich ist es das Problem, dass wir vorne die Tore nicht machen“, sagt Stürmer Konstantin Schmidt, „oft hat dann der Gegner direkt eine Überzahl auf der anderen Seite.“ Es sei der Wurm drin momentan, „die Scheiben springen dem Gegner genau auf die Kelle“. Man dürfe sich aber nicht verrückt machen, „wir müssen uns das Glück zurückerkämpfen“. Schmidt ist auf der Suche nach einem DEL-Verein mittlerweile fündig geworden. Er hat bei Schwenningen unterschrieben, will sich aber weiterhin voll für die Towerstars ins Zeug legen. „Es ist für mich eine Befreiung, dass der Vertrag zustande gekommen ist“, sagt Schmidt, „für mich zählt jedes Spiel, ich muss mich weiter verbessern, damit ich nächstes Jahr auch eine Chance habe. Für mich zählen jetzt nur die Towerstars.“

Da man gegen Kaufbeuren zuletzt vier Tore mit Distanzschüssen kassierte, wurde auch Kritik an Goalie Matthias Nemec laut. „Drei von den Schüssen hat er nicht gesehen“, sagte Kujala, „da sieht der Torwart immer blöd aus.“ Dennoch wisse auch Nemec, „dass er den Schuss beim ersten Tor halten muss“. Am Wochenende steht erst einmal Christian Rohde in beiden Spielen im Towerstars-Tor.

Mit Rosenheim kommt heute ein Top-Team der Liga. Die Bayern stehen mit 73 Punkten auf Platz drei und haben mit nur drei Punkten Abstand die Topteams Bietigheim und Bremerhaven (jeweils 76) weiterhin im Visier. Die Towerstars verloren gegen Rosenheim zweimal auswärts mit 2:4 und gewannen zu Hause 3:2 nach Penaltyschießen. Die Bayern haben mit Pasi Häkkinen einen der besten Goalies der Liga. Dennoch schwächelte die Mannschaft von Franz Steer zuletzt. Zu Hause setzte es Niederlagen gegen Bremerhaven (2:3) und den SC Riessersee (1:2 n.P.), auswärts gab es eine Klatsche in Weißwasser (2:7). Somit dürfte auch das Selbstvertrauen der Starbulls angekratzt sein. Ravensburg hat fünf der letzten sechs Spiele verloren, darunter gegen die Liga-Giganten Kaufbeuren, Crimmitschau und Bad Nauheim. „Wir können jeden Gegner in der Liga schlagen“, sagt Kujala, „aber wir wissen auch, dass wir, wenn wir nicht voll dabei sind, gegen jeden verlieren können.“

Am Sonntag geht es zum derzeit Drittletzten, den Heilbronner Falken, zum Württemberg-Derby. Man wird sehen, ob die Towerstars ihre Form wiederfinden.