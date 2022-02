Ravensburg sucht die besten Skifahrer und Snowboarder

Der Sportverband Ravensburg veranstaltet am Sonntag, 27. Februar, in Riefensberg/Hochlitten die Stadtmeisterschaften im alpinen Skilauf und Snowboard. Die Meisterschaften werden vom Schneelaufverein Ravensburg ausgerichtet und organisiert, wie es in der Ankündigung heißt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Ravensburger Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder in Ravensburger Vereinen. Auch Beschäftigte in Ravensburger Unternehmen und Betrieben, Schüler der Ravensburger Schulen sowie Kinder aus Ravensburger Kindergärten können mitmachen.

Spannung verspricht laut Vorschau, neben der Vergabe des Titels des Stadtmeisters und des Schülerstadtmeisters, auch die Mannschaftswertung. Mannschaften bestehen dabei aus mindestens drei und maximal fünf Startern, die besten drei Fahrer eines Teams gehen in die Mannschaftswertung ein. Dabei können die Sportarten Ski Alpin und Snowboard auch gemischt werden. Die beste Mannschaft erhält einen Wanderpokal. Unter allen teilnehmenden Mannschaften werden Sachpreise verlost.

Austragungsort für die beiden Wintersport-Stadtmeisterschaften ist Riefensberg/Hochlitten. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Rennen am SB-Restaurant statt.

Die Anmeldung zur Ravensburg Stadtmeisterschaft ist bis Donnerstag, 24. Februar, per E-Mail unter breuling@svra.de möglich.