Ravensburg steht ganz im Zeichen des Jazz

Es tut sich viel in der Ravensburger Kultur-Szene, insbesondere im Bereich Jazz. Mit seinen Konzerten macht der Verein Jazztime Ravensburg auch überregional mehr und mehr Jazzfans auf sich aufmerksam. Ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Arbeit des Vereines ist die jährlich stattfindende Jazznacht „Jazztime in town“ am Samstag, 12. Mai.

Auch in diesem Jahr erwarten die Organisatoren wieder über 2000 Musikfans, die sich bis in die Nacht hinein in den 15 Lokalen und Spielorten einem breit gefächerten und anspruchsvollen Programm aus Jazz, Soul und Blues vergnügen. Schon am Nachmittag werden Bands rund um den Marienplatz das Einkaufspublikum zum Swingen bringen. Ab dem frühen Abend verwöhnen bei „Streetfood meets Jazz“ wieder einige Ravensburger Gastronomen die Besucher an zahlreichen Ständen mit internationalen Snacks.

Beim Intro I am Freitagabend werden Archie Banks um 20 Uhr im Bärengarten auf die Jazznacht am 12. Mai einstimmen. Archie Banks, die junge Band um den Top-Trompeter Robert Giegling und den charismatischen Rapper Calvin Bynum zelebrieren eine Mischung aus Hip-Hop und Jazzimprovisationen. Bereits beim jüngsten „Trans 4 Jazzfestival“ begeisterten sie das Publikum.

Am Samstagmorgen spielen The Bigtown Bandits beim Intro II um 11 Uhr in der Zehntscheuer. Die Band aus Stuttgart spielt Songs im Stile von Little Richard, Wynonie Harris und Nick Curran.

Ab 20 Uhr startet am Samstag, 12. Mai, die eigentliche Jazznacht in der Innenstadt. Eine Übersicht über das Programm in den einzelnen Lokalen gibt es unter www.jazztime-ravensburg.de.