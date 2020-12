Ravensburg startet U3-Befragung

Die Stadt Ravensburg versendet nach eigenen Angaben in den nächsten Tagen Fragebögen an Eltern mit Kindern im Alter zwischen 6 und 18 Monaten. Mit der anonymen Befragung möchte die Stadt den Bedarf für Betreuungsangebote in der Kleinkindbetreuung in Ravensburg ermitteln.

Die Befragung sei eine wichtige Grundlage für die Kita-Bedarfsplanung, weshalb sich die Stadtverwaltung freue, wenn die Eltern an der Befragung in möglichst großer Zahl teilnehmen. Zielgruppe sind alle Ravensburger Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. August 2019 und dem 31. Juli 2020 geboren sind. Den Fragebögen liegen Rücksendeumschläge bei. Das Porto hierfür übernimmt die Stadt. Die Eltern haben bis zum 15. Januar Zeit, die Fragebögen ausgefüllt an das Amt für Soziales und Familie zurückzusenden.