„Ravensburg spielt“ wird in diesem Jahr abgesagt

Das große Spielefest „Ravensburg spielt“, welches in diesem Jahr für das Wochenende 12./13. September anberaumt worden war, muss abgesagt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leichtgefallen. Allerdings war sie unumgänglich gewesen, heißt es in dem Schreiben. Doch da Großveranstaltungen in Deutschland vorerst bis zum 31. August untersagt wurden, sei die Hoffnung geschwunden, am zweiten Septemberwochenende ein so stark frequentiertes Event zu veranstalten, so die Stadt.