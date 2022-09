„Ravensburg spielt“: Rückkehr nach Corona-bedingter Pause

Die Spiele des Ravensburger-Verlags mit der blauen Ecke und der weißen Schrift sind weit über die Grenzen Oberschwabens und unseres Sendegebiets hinaus auf der ganzen Welt bestens bekannt. Doch in den vergangenen beiden Jahren war selbst der zweitägige Event „Ravensburg spielt“ zu einer Pause gezwungen.

Grund dafür war die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Bestimmungen und strengeren Vorschriften. Doch in diesem Jahr – fast schon traditionell am letzten Wochenende der Sommerferien – kehrt die Veranstaltung in die Ravensburger Innenstadt zurück und wird abermals Tausende spielbegeisterte Menschen aus nah und fern anlocken. Regio TV hat schon einmal einen kleinen Vorgeschmack für Sie, was die Besucher erwartet.