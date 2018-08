„Ravensburg spielt“ lässt Klassiker wieder aufleben

„Ravensburg spielt“ wird 30 Jahre alt: Am 8. und 9. September findet die Jubiläumsauflage der Aktionstage statt. Das Angebot ist nach Angaben der Veranstalter mit 80 Spielestationen so groß wie nie zuvor. Eine Besonderheit: Zum Jubiläum kommt das vor Jahren eingestellte Kärrelesrennen zurück.

Die Leute rausholen aus ihren Wohnzimmern, weg vom Fernseher, damit sie sich begegnen – das war die Idee von Musikhausinhaber Erich Lange, als er in den 80er-Jahren die Idee für „Ravensburg spielt“ hatte. Sein Anliegen habe nichts an Aktualität verloren, sagte Lange bei einer Pressekonferenz zur Veranstaltung am Dienstag. Heutzutage gehe es eher darum, die Kinder vom Computer wegzuholen. „Komm, mach mit!“, ist von den Anfängen bis heute das Motto.

Erstmals Virtual-Reality-Truck da

„Der Trend geht zum Spielen alleine“, sagte Organisator Gerold Häring. „Wir werden das nicht aufhalten, aber wir setzten dem was entgegen.“ Wer an den Aktionstagen Familien beim gemeinsamen Spielen beobachte, dem klappe angesichts der Freude, die sich dabei entfalte, die Kinnlade runter, berichtete Thomas Federspiel vom Wirtschaftsforum Pro Ravensburg, das die Veranstaltung mitträgt.

An den Spielstationen in der Innenstadt können die Besucher Spiele-Neuheiten von Ravensburger kennenlernen, 3-D-puzzeln, sich in Geschicklichkeitsspielen üben und erstmals in einem Virtual-Reality Truck mittels entsprechender Brille in eine am Computer entworfene Welt eintauchen – nur wenige Beispiele aus dem Programm.

Stadt erwartet 30 000 Besucher

Eine Besonderheit beim Jubiläum: Mit dem Kärrelesrennen steht ein Klassiker von „Ravensburg spielt“ zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder auf dem Programm. Am Sonntag, 9. September, starten ab 11 Uhr die Piloten der selbstgebauten Gefährte auf die Rennstrecke in der Burgstraße.

Das Kulturamt der Stadtverwaltung rechnet bei gutem Wetter mit 30 000 Besuchern. Der Einzugsbereich reicht laut Kulturamt von Vorarlberg bis Biberach. Das Budget für „Ravensburg spielt“ hat ein Volumen von 50 000 Euro. Je die Hälfte wird von der Stadt und von Sponsoren bezahlt. Hinzu kommen Eigenleistungen von Vereinen, Organisationen und Geschäften und die Hilfe von 80 bis 100 Ehrenamtlichen, die die Spielestationen betreuen, sagte Organisator Häring.

Was Ideengeber Lange an „Ravensburg spielt“ bis heute gefällt: „Das ist keine elitäre Geschichte. Da kann der Arbeiter und der Professor nebeneinandersitzen und zusammen spielen.“ Niemand müsse Geld bezahlen, um dabei zu sein.