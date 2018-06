„Ravensburg spielt“ heizt der Stadt ein

In der Ravensburger Innenstadt kommen Spielefans an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. Zwei Tage lang können in der Stadt der Spiele an über 60 Stationen mitten in der Innenstadt die unterschiedlichsten Spiele kostenlos getestet werden.

Erster Programmhöhepunkt ist die Promi-Ruderregatta „Die Kloreichen 7“ am Samstag. Bereits zum zehnten Mal wird das goldene Paddel an den Gewinner überreicht. An den Start gehen zwei Boote. Das traditionsreiche Duell zwischen dem Team Ravensburg gegen das Team Weingarten wird in diesem Jahr auf Herrenstraße ausgetragen. Startschuss ist um 13 Uhr. „Die Kloreichen 7“ ist Europas einzige Ruderregatta, welche ohne Wasser auskommt. Ausgetragen wird sie von der Schwäbischen Zeitung, die am Mittag auch die Moderation des Rennens übernimmt.

Jeweils samstags und sonntags um 16.30 Uhr erwartet die Besucher erstmals ein Hochseilakt zwischen Rathaus und Südwestbank. Zudem wird im Schwörsaal an beiden Spieltagen das mit 32 000 Teilen derzeit weltweit größte Puzzle von Ravensburger zusammengesetzt.

Auf dem erwarteten Besucherandrang reagiert der Stadtbus mit einem erweiterten Fahrangebot. Am Samstag verkehren die Busse der Linien 1 und 2 von Baindt über die Weststadt nach Ravensburg und zurück tagsüber im Viertelstundentakt. Zusätzlich fahren stündlich Busse von Schmalegg aus nach Ravensburg. Zum bestehenden Fahrtenangebot am Sonntag auf den Linien 1, 2 und 3 kommen Sonderfahrten hinzu, sodass auf allen drei Linien mindestens halbstündlich Busse fahren.

Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0751/2766 oder im Internet unter www.stadtbus-rv-wgt.de .

Höhepunkte am Wochenende: Samstag, 7. September:

12 Uhr, Ravensburger Bühne: Eröffnung 25 Jahre „Ravensburg spielt“ mit OB Daniel Rapp, dem ATC und dem Fanfarenzug Tell.

13 Uhr, Herrenstraße: Die Kloreichen 7, Promi-Ruderregatta ohne Wasser.

14 Uhr, Ravensburger Bühne: Jubiläumsquiz.

15 Uhr, Bühne Hirschgraben: Geburtstagskinder-Verlosung; Bühne Marienplatz: Geburtstagsparty und Spendenaktion „Wetten, dass…“ – Besucher wetten gegen Sponsoren.

Sonntag, 8. September:

10 Uhr, Hirschgraben, Ökumenischer Familiengottesdienst.

14 Uhr, Bühne Hirschgraben: Geburtstagskinder-Verlosung; Ravensburger Bühne: Jubiläumsquiz.

15 Uhr, Ravensburger Bühne: Geburtstagsparty und Spendenaktion „Wetten dass…“ – Besucher wetten gegen Sponsoren.

Samstag & Sonntag:

jeweils 16. 30 Uhr: Seiltanzdarbietung zwischen Rathaus und Südwestbank.

Schwörsaal: Hier entsteht an beiden Spieletagen das mit 32 000 Teilen weltweit größte Puzzle von Ravensburger. (uhl)