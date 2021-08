Ravensburg spielt einmal anders

Das große Spielefest „Ravensburg spielt“ ist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Um die Stadt der Spiele dennoch erlebbar zu machen, haben die Veranstalter ein alternatives Programm auf die Beine gestellt. In den Sommerferien und zum verkaufsoffenen Sonntag am 12. September gibt es zahlreiche spielerische Aktionen, teilt die Stadt mit.

Einige Aussteller von „Ravensburg spielt“ engagieren sich in diesem Jahr mit Programmpunkten im Rahmen des Kinderferienprogramms.

Bis zum Ende der Sommerferien kann mit dem neuen Rundgang in der App „Ravensburg GO“ die Innenstadt spielerisch erkundet werden. Hierfür wurden neue temporäre Orte installiert.

Die Tourist Information bietet einen Spieleverleih sowie XXL-Spiele von Ravensburger an. Um das Spielefieber zu visualisieren, wurden sieben neue blaue Spielkegel in der Innenstadt installiert.

Bei der Stadtbücherei gibt es im neuen „Booky“ eine digitale Spielelounge für Kinder und Jugendliche.

Ab Ende August gibt es zwei Spielehütten im Hirschgraben und beim „Café Miteinander“ in der Herrenstraße, an denen vor Ort Neuheiten von Ravensburger getestet werden können. Zudem wurden zehn Gastronomiebetriebe mit Spielepaketen ausgestattet.

Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September, findet im Schwörsaal von 11 bis 18 Uhr das Puzzeln von Ravensburger im XXL-Format statt. Besucher sind eingeladen, ein kleines Puzzle zu vollenden, das zu einem großen 32 000-Teile-Puzzle zusammengefügt wird.

Am Sonntag, 12. September gibt es dann ein ganztägiges Programm für Spielefans. Im Rathaus wird eine Gaming Station installiert, bei der man mit Virtual Reality-Brillen in die virtuelle Spielewelt eintauchen kann. Auf dem Marienplatz wird eine Kreativstraße mit neun Pavillons mit Mitmach-Angeboten eingerichtet, und in der Bachstraße kann man Großspiele von der Ludothek spielen. Spielehütten von Ravensburger findet man am Sonntag in der Bachstraße, auf dem Marienplatz vor dem Kornhaus sowie in der Herrenstraße beim „Café Miteinander“. Auch der Einzelhandel öffnet zu einem verkaufsoffenen Sonntag.

Die Veranstalter, die Stadt Ravensburg und das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg, hoffen, dass „Ravensburg spielt“ am 10. und 11. September 2022 dann wieder wie gewohnt stattfinden kann.