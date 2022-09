Ravensburg spielt beim Radfahrerverein RV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Aussichten sahen zunächst nicht sehr spielfeundlich aus. Beim Bühnenaufbau um 6 Uhr in der Früh hatte es Bindfäden geregnet. Nach Rücksprache mit dem Wettergott haben wir uns für den Aufbau und somit für zwei erfolgreiche Tage entschieden.

Der neue Standort in der Bachstraße zeigte sich für den RVR als sehr gut geeignet. In der sogenannten Spielemeile war der Standort neben der Tanzschule Geiger schnell als sehr praktisch erkannt. Auf unserer Showbühne war ständig Bewegung. Einmal die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Geiger, dann die Einradfahrerinnen des RVR und abschließend die Kleinen, die einfach einmal probieren wollten.

Am Sonntag boten dann die Kunstradartisten des RVR eine Kostprobe ihres Könnens. Der Vorsitzende, der die Veranstaltung am Mikrofon begleitete, suchte immer wieder nach Muttis, die früher schon einmal mit dem Einrad fuhren. Natürlich wurde er fündig und bat die Damen auf die Bühne, dies führte zu spontanem Applaus. Am Ende der beiden Tage stand fest, wir kommen 2023 wieder. Auf diesem Weg herzlichen Dank an alle unsere aktiven Helferinnen und Helfer. Besonderen Dank an Stefan Arndt, der den Auf- und Abbau der Fahrfläche organisierte.