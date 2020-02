Ravensburg soll zum „Sicheren Hafen“ werden

Der Arbeitskreis Asyl Ravensburg-Weingarten und das Bündnis für Bleiberecht Oberschwaben-Bodensee setzen sich dafür ein, dass Geflüchtete auf sicherem und legalem Weg nach Ravenburg ankommen können.

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hat sich im Juli 2018 die sogenannte „Seebrücke“ gegründet und zahlreiche Städte, Gemeinden und Kommunen haben sich mit ihrer Arbeit solidarisch erklärt: Die „Seebrücke“ setzt sich dafür ein, dass Menschen, die fliehen mussten, einen Ort zum Ankommen finden – einen „Sicheren Hafen“.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass dort, wo die Bundespolitik ihrer Verantwortung nicht gerecht wird, die kommunale Politik tätig werden muss, denn Menschenrechte müssen für alle gelten, unabhängig davon, was der Pass über ihre Herkunft erzählt“, schreiben die beiden Organisationen.

Die Initiative lädt am Mittwoch, 19. Februar um 19 Uhr in das Haus der Liebfrauenkirche (St. Jodok-Saal im 1.Stock) in die Herrenstraße in Ravensburg ein. Zu dem ersten Treffen werden Interessierte und Mitstreiter gesucht, die bereit sind, in einem klar umgrenzten Zeitrahmen ein zivilgesellschaftliches Bündnis mitaufzubauen, aus dem heraus gemeinsam überlegt werden soll, wie das Ziel eines „Sicheren Hafens“ in Ravensburg erreicht werden kann.

Ravensburg würde damit laut Mitteilung dem Beispiel der bundesweit 122 Städte folgen, die bereits zu einem „Sicheren Hafen“ für Geflüchtete geworden sind.

In Baden Württemberg sind bereits folgende Kommunen Teil der Bewegung für Sichere Häfen: Biberach (Landkreis und Gemeinde), Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Marbach am Neckar, Mehrstetten, Reutlingen, Rottenburg, Schwäbisch Hall, Tübingen, Tuttlingen, Ulm, Waiblingen und Waldkirch. Die Beiträge der Städte sind lokal sehr unterschiedlich.