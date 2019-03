Ravensburg soll hauptamtlichen Feuerwehrchef bekommen

Ravensburg soll einen hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten bekommen. Das empfiehlt ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Die Stelle könnte schon nächstes Jahr besetzt werden, dann endet die Amtszeit von Claus Erb, der seit 14 Jahren ehrenamtlicher Chef der Feuerwehr ist. Eine Berufsfeuerwehr in Ravensburg ist laut dem externen Experten zumindest vorerst aber noch nicht notwendig.

Ravensburg ist die einzige Stadt vergleichbarer Größe mit einer rein ehrenamtlichen Feuerwehr. 277 Männer und Frauen im aktiven Dienst bewältigen die Einsätze. Viele andere Städte leisten sich schon lange einen hauptamtlichen Kommandanten. Bei Städten ab 100 000 Einwohnern ist sogar eine Berufsfeuerwehr mit mindestens einem Löschzug vorgeschrieben.

Das Gutachten, das am kommenden Montag dem Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss vorgestellt wird, kommt zu dem Schluss, dass sich auch in Ravensburg „die mit dem Amt verbundenen vielfältigen Aufgaben“ des Kommandanten ehrenamtlich nicht mehr bewältigen lassen. Der künftige Feuerwehrchef soll deshalb in Vollzeit arbeiten und dazu noch eine 20-Prozent-Stelle in der Verwaltung zur Seite bekommen. Der Feuerwehrausschuss hat dieser Lösung ohne Gegenstimme in einer nicht öffentlichen Sitzung bereits zugestimmt.

Ob sich Claus Erb, der seit 14 Jahren die Aufgaben ehrenamtlich bewältigt, nächstes Jahr für diese Stelle bewerben wird, ist mehr als fraglich. Erb ist selbstständiger Unternehmer und 2020 außerdem 62 Jahre alt. Mit 65 müsste er ohnehin aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Bei der letzten Wahl im März 2015 war Erb als einziger Kandidat nur mit knapper Mehrheit bestätigt worden.

Noch keinen Handlungsbedarf sehen die Gutachter für die Einsatzkräfte selbst: Ein starkes Ehrenamt trägt weiterhin die Ravensburger Feuerwehr, die Zahl lag auch Ende 2018 stabil bei 277 Feuerwehrleuten. Allerdings wird es immer schwieriger, bei Einsätzen am Tag schnell genügend Kräfte zur Verfügung zu haben. Grund seien die Anforderungen, die Arbeitgeber an ihre Mitarbeiter stellten.

Es gibt allerdings eine Lösung, die ganz gut funktioniert: Im Ernstfall werden parallel immer mehrere Einheiten alarmiert. Ziel ist es darüber hinaus, künftig auch Feuerwehrleute anderer Wehren, die ihren Arbeitsplatz in Ravensburg haben, bei Alarmierungen einzubinden.

Die Gutachter empfehlen dringend, auf die Personalgewinnung und den Personalerhalt zu setzen: „Eine ausreichende Zahl an ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen ist der Garant für die Finanzierbarkeit der Gemeindeaufgabe Feuerwehr.“ Und weiter: „Wenn ehrenamtliche Kräfte nicht mehr ausreichen, bleibt nur noch die Beschäftigung von hauptamtlichem Einsatzpersonal.“ Das würde die Stadt deutlich mehr kosten als die Entschädigung, die Ehrenamtliche erhalten.

Noch eine Aufstockung empfiehlt die Analyse: Die derzeit vier hauptberuflichen Gerätewarte sollen um eine weitere Stelle verstärkt werden.