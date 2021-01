Ravensburg setzt Zeichen gegen Atomwaffen

Der von den Vereinten Nationen im Jahr 2017 verabschiedete Atomwaffenverbotsvertrag tritt am Freitag, 22. Januar, in Kraft. Aus diesem Anlass will Ravensburg ein Zeichen der Solidarität. Dazu wird am 22. Januar am Neuen Rathaus eine Flagge gehisst, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Stadt Ravensburg sei Mitgliedsstadt der internationalen Organisation „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden). Das weltweite Städtenetzwerk setze sich für eine atomwaffenfreie Welt und ein friedvolles Miteinander ein. Oberbürgermeister Daniel Rapp wird hierzu so zitiert: „Wir, die Städte, sind für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger mit verantwortlich. Die Mayors for Peace begrüßen daher ausdrücklich das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags. Er ist ein Meilenstein auf dem Weg in eine friedlichere Welt ohne Atomwaffen. Wir brauchen nun eine Debatte über die weitere nukleare Abrüstung.“

Laut Stadtverwaltung bestehen die „Mayors for Peace“ aus weltweit rund 8000 Mitgliedsstädten, davon etwa 700 in Deutschland. Vorsitzender sei der Bürgermeister von Hiroshima. Der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen sei ein völkerrechtlich bindender Vertrag, heißt es in der Mitteilung. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich demnach, nie, unter keinen Umständen, Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern. Der Atomwaffenverbotsvertrag sei bei den Vereinten Nationen mit 122 Ja-Stimmen angenommen worden. Aktuell hätten ihn 51 Staaten ratifiziert. Die Atommächte seien nicht darunter. Auch Deutschland habe ihn bislang nicht ratifiziert. Noch immer verfügen die Atommächte über schätzungsweise rund 13 400 Atomwaffen, heißt es in der Mitteilung.

Der zivilgesellschaftlich auf den Weg gebrachte Atomwaffenverbotsvertrag gehe auf die Aktivitäten der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) zurück, die 2017 den Friedensnobelpreis erhielt. Die Mayors for Peace seien eine der rund 500 Partnerorganisationen von ICAN.