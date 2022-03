Ravensburg setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus setzt sich Ravensburg von 14. bis 27. März für Vielfältigkeit ein. Bodenaufkleber am Lederhaus, am Neuen Rathaus, in der Bachstraße und am Frauentorplatz sowie Plakate an unterschiedlichen Orten, nehmen die Themen „Vorurteile und (Alltags-) Rassismus“ erneut in den Fokus der Stadtgesellschaft, wie mitgeteilt wird. Die Kampagne findet im Rahmen der bundesweiten „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ 2022 statt.

Wer ebenfalls ein Zeichen für Vielfalt und Menschlichkeit setzen möchte, kann sich an der digitalen Mitmach- aktion der externen Koordinierungs- und Fachstelle bei Tavir e. V./ Vielfalt im Schussental beteiligen und ein Selfie mit den Bodenaufklebern mit „@vielfaltimschussental“ markieren und posten oder per E-Mail an info@tavir-ravensburg.de senden.

Als Partnerschaft für Demokratie beteiligt sich die Stadt Ravensburg seit 2015 an der Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.