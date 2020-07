Ravensburg: Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei Personengruppen ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.34 Uhr in der Ravensburger Weinbergstraße gekommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Grund für die Auseinandersetzung waren vermutlich die Annäherungsversuche eines 21-jährigen Mannes an eine 19-jährige Ravensburgerin.

Diese Annäherungsversuche tolerierten ihr Freund und deren Begleiter offensichtlich nicht, weshalb es zwischen den Gruppierungen in der Weinbergstraße schließlich zur Auseinandersetzung kam. Noch während des Eintreffens der Polizei prügelten mehrere Personen auf einen am Boden liegenden Mann ein. Da sich die männlichen Personen von der Anwesenheit der aufgetauchten Polizei nicht beeindrucken ließen, musste von den Beamten des Polizeireviers Ravensburg Pfefferspray eingesetzt werden.

Insgesamt sechs Personen werden wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums. Einer davon wird zusätzlich wegen übler Beleidigungen gegenüber den Beamten angezeigt.