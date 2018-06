Ravensburg schickt Mietingen in die Bezirksliga

Zufriedenstellender Saisonabschluss für den FV Ravensburg II, bitterer letzten Spieltag für den SV Mietingen. Durch die 2:3-Niederlage beim FV II sind die Mietinger am Samstag aus der Fußball-Landesliga abgestiegen. Der SV Weingarten durfte sich über die Schützenhilfe aus Oberschwaben freuen und steht nun doch noch in der Relegation um den Klassenerhalt.

Wie wichtig dem SV Mietingen der Klassenerhalt in der Landesliga war, war alleine schon an der Zahl der mitgereisten Zuschauern zu erkennen. Halb Mietingen schien den Weg nach Ravensburg mitgemacht zu haben. Die Fans sorgten mit Tröten, viel Applaus und sogar manchen Gesängen für eine tolle Stimmung. „Das ist natürlih brutal enttäuschend“, sagte Mietingens Trainer Reiner Voltenauer nach dem Schlusspfiff. „Aber wir haben einfach zu viele Gegentore kassiert. Die Tabelle lügt nicht, und das Spiel gegen Ravensburg war ein Spiegelbild der Saison.“

Starker Beginn des SVM

Die Gäste, die einen Punkt brauchten, um zumindest die Abstiegsrelegation sicher zu haben, starteten stark. FV-Torwart Florian Harsch musste bereits in der vierten Minute bei einem Kopfball von Marcel Rolser eingreifen, kurz darauf sah Omar Jatta eine ganz frühe Gelbe Karte. In der zehnten Minute war Felix Widmann zu weit weg von seinem Gegenspieler Roland Mayer, Harsch hatte bei dessen Direktabnahme ein paar Probleme. Zehn Minuten später passte Ben Rodloff stark auf Andreas Bösch, doch Mietingens Kapitän scheiterte an Harsch. Einen Freistoß aus sehr gefährlicher Position - allerdings nach einer Schwalbe von Christian Glaser – setzte Dominik Burry knapp neben das Ravensburger Tor.

Für Mietingen sah es gut aus. Bis Nico Maucher im Strafraum etwas glücklich am Ball blieb und das 1:0 für den FV II erzielte. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Klawitter in seinem letzten Spiel für Ravensburg nach klasse Zuspiel von Simon Kraft auf 2:0. Mietingen ließ kurz die Köpfe hängen, kam aber durch Rodloff noch zum 1:2 vor der Pause. Die Hoffnung bei den Gästen lebte. Genauso wie bei den Weingartenern. Die spielten zwar gar nicht, mussten aber im Kampf um den Klassenerhalt hoffen, dass sowohl der FV II als auch der TSV Berg gewinnen. Berg führte bereits zur Pause mit 3:0 gegen die TSG Ehingen. Diese Partie schien durch zu sein.

Zwei Tore zum Abschied

In Ravensburg dagegen deutete sich eine spannende zweite Halbzeit an. Jonas Klawitter hatte aber wohl etwas gegen zu viel Spannung. In der 48. Minute ließ er vier Mietinger stehen und traf sehenswert – und unhaltbar für Manuel Amann – zum 3:1. „Dass ich in meinem letzten Spiel für den FV doppelt treffe und noch auf zehn Tore in der Rückrunde gekommen bin, ist ein toller Abschied für mich“, sagte Klawitter. Der Stürmer wechselt nach sieben Jahren in Ravensburg zum SV Kehlen. „Ich hatte eine tolle Zeit hier, aber im November werde ich Vater, ich wohne bei Meckenbeuren kurz vor Kehlens Sportplatz. Es wurde einfach Zeit für etwas Neues.“

Für Mietingen wurde es nach dem 1:3 ganz schwer. Neue Hoffnung hätte Glaser bringen können, er traf aber nur die Latte. Von Ehingen drohte derweil keine Gefahr mehr, die TSG lag in Berg mit 0:5 zurück. Hoffnung brachte dann in Felix Widmann ein Ravensburger, der einen viel zu kurzen Rückpass auf Harsch spielte. Robin Ertle spritzte dazwischen, bediente Glaser, der zum 2:3 ins leere Tor traf. Noch waren gut 25 Minuten zu spielen. Mietingens Fans drehten wieder auf.

Doch so sehr sich die Zuschauer auch Mühe gaben und auch wenn die Mietinger auf dem Rasen gewillt waren. Große Chancen gab es nicht mehr. Und so tickte die Uhr langsam Richtung Abstieg. Dann gab es sie doch noch, die große Chance auf den Ausgleich. Doch Ertle köpfte den Ball nach Rodloffs Flanke in der Nachspielzeit knapp vorbei. Mietingens Abstieg stand fest, die SVM-Fans sorgten dennoch für schöne Szenen und aufmunternden Applaus. „Wir halten zusammen, da gibt es keine Vorwürfe an irgendjemanden“, meinte Voltenauer. „Jetzt werden wir eine Woche trauern, dann geht es in den Urlaub und dann greifen wir wieder an.“ Nur eben halt in der Bezirksliga.