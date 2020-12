Ravensburg sagt mit Gutscheinheft „Danke“

Mit dem Gutscheinheft „EhrenamtsBonBon 2020“ dankt die Freiwilligenagentur Ravensburg zum Jahresende den vielen ehrenamtlich Engagierten in der Stadt. Ravensburger Firmen und Institutionen, lokale Händlerinnen und Händler, Dienstleisterinnen und Dienstleister sowie Gastronominnen und Gastronomen haben trotz der aktuell schwierigen Situation wieder tolle Gutscheine für die Ehrenamtlichen bereitgestellt, teilt die Stadt mit.

„Das ist ein starkes Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und dafür, wie sehr das Ehrenamt in Ravensburg geschätzt wird“, sagt Sophie Bader, Leiterin der Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement. Alle, die sich in Ravensburg, Eschach, Schmalegg oder Taldorf ehrenamtlich engagieren, können eine „Mitmachkarte“ ausfüllen und an der Verlosung teilnehmen. Das Ravensburger „EhrenamtsBonBon“ liegt in der Freiwilligenagentur im Rathaus am Marienplatz 26, bei den Ortsverwaltungen Eschach, Schmalegg und Taldorf, der Stadtbücherei sowie in verschiedenen Geschäften in Ravensburg aus. Mitmachformulare sind auch auf der Internetseite der Stadt Ravensburg (ravensburg.de/ehrenamtsbonbon) zu finden.