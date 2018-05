Ravensburg rutscht auf Platz sechs ab

Platz sechs bleibt die bislang beste Platzierung des FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga. Am 34. und letzten Spieltag der Saison verspielte der FV Platz fünf durch eine 2:3-Niederlage beim Karlsruher SC II. Der FC Nöttingen gewann das letzte Saisonspiel mit 4:2 gegen den FSV 08 Bissingen und überholte die Ravensburger in der Tabelle doch noch.

Die letzte Partie der Saison 2017/18 ging der FV mit einem ganz besonderen Kapitän an. Harun Toprak, der berufsbedingt nicht mehr für die Ravensburger in der Oberliga spielen wird, durfte die Mannschaft als Kapitän anführen. „Er hat jahrelang seine Leistung gebracht und viel für den FV geleistet“, lobte Trainer Steffen Wohlfarth. „Da war es das Mindeste, dass ich ihm diese Anerkennung im letzten Spiel gegeben habe.“

Angeführt von Toprak legten die Ravensburger im Wildparkstadion einen guten Start hin. In der 20. Minute kam Burhan Soyudogru mit viel Tempo über die Außenbahn, in der Mitte nahm Rahman Soyudogru den Ball an, drehte sich und brachte den FV in Führung. „Das war verdient, wir waren besser im Spiel“, meinte Wohlfarth. Doch das 1:0 hatte nur drei Minuten lang Bestand. Dann kamen die Karlsruher über rechts durch und zur Flanke. FV-Innenverteidiger Sebastian Mähr wollte den Ball klären, er rutschte ihm jedoch unglücklich über den Fuß und an Torwart Haris Mesic vorbei zum 1:1 ins eigene Tor. Dieses unglückliche Gegentor sorgte für einen Bruch im Spiel des FV.

Der KSC II kam in seinem letzten Spiel - der Verein meldet die zweite Mannschaft ab und geht künftig stattdessen eine Kooperation mit dem SV Spielberg ein - noch vor der Pause zu zwei Treffern. Ravensburg setzte in der Defensive nicht energisch genug nach, Karlsruhes Stürmer Christoph Batke traf zum 2:1 und kurz vor der Pause zum 3:1. Die Badener hatten die Partie vor 450 Zuschauern im Wildpark gedreht.

Trainer Wohlfarth munterte seine Spieler in der Pause auf. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen weiter dran glauben und versuchen, ein schnelles Tor zu erzielen.“ Und tatsächlich kam der FV rund 25 Minuten vor dem Ende zum Anschlusstreffer. Wieder war der FV-Toptorjäger Rahman Soyudogru erfolgreich - es war bereits sein 20. Saisontreffer. Genug Zeit war am Samstagnachmittag eigentlich noch da, doch die wirklich dicke Chance spielte sich der FV nicht mehr heraus. „Es war nicht so, wie es hätte sein können“, sagte Wohlfarth, der dem vergebenen Platz fünf aber nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken wollte. „Natürlich wäre es schön gewesen, weil wir das bisher noch nie erreicht hatten.“ Letztlich hätte man sich aber auch von Platz fünf nichts kaufen können. „Zwischen Platz drei und 15 ist eigentlich egal.“ Außer, dass Dritter eben deutlich besser klingt als Beinahe-Absteiger.