Ravensburg richtet Notübernachtungsstelle in der Schussentalhalle Oberzell ein

Weil in nächster Zeit viele Geflüchteten aus der Ukraine erwartet werden, hilft die Stadt Ravensburg dem Landkreis und richtet eine Notübernachtungsstelle ein.

Die Oberzeller Schussentalhalle wird wohl ab Montag, 28. März, zum Schlafsaal umgebaut. Vereine können die Halle dann erst mal nicht benutzen. Voraussichtlich handelt es sich um eine Übergangslösung bis Mitte April, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte.

Schussentalhalle soll zur Not Platz zum Schlafen bieten

Der Landkreis Ravensburg hat unter anderem die Burachhalle in Ravensburg schon mit 230 Betten ausgestattet und zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert, bislang befinden sich dort aber noch keine Geflüchteten (Stand 23. März). Das liegt daran, dass alle Geflüchteten aus der Ukraine in privaten Haushalten oder Wohnungen untergebracht werden konnten (Stand Freitag, 18. März: 650 Personen).

Doch der Landkreis benötige außerdem noch eine Notübernachtungsunterkunft, wie die Stadt Ravensburg am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärte. Dort sollen Geflüchtete einen Tag, vielleicht auch mal mehrere Tage nach ihrer Ankunft bleiben, bis sie in Privatunterkünften unterkommen können. Auch die Weitervermittlung in eine Unterkunft des Landkreises sei von dort aus möglich.

Langfristig soll Halle der Ravensburger AG zur Verfügung stehen

Die Notübernachtungsunterkunft könne ab Mitte April in einer Halle der Ravensburger AG in der Robert-Bosch-Straße eingerichtet werden. Diese Halle stand bereits vor einigen Jahren schon einmal für geflüchtete Familien aus Syrien zur Verfügung und werde nun reaktiviert. Bis dies so weit ist, möchte die Stadt die Schussentalhalle in Oberzell vorübergehend als Notübernachtungsstelle nutzen.

Die Vorbereitungen laufen nach Angaben der Stadtverwaltung, Arbeiten in der Halle in Oberzell beginnen wahrscheinlich am Montag, 28. März. Dort sollen 100 Feldbetten und Stellwände zur Einteilung aufgebaut werden.

OB Rapp hält Hallen nicht für optimal

Wenn es nötig wird, müssen wir unsere Hallen belegen. Da führt kein Weg daran vorbei. OB Daniel Rapp

Ob weitere Hallen in Ravensburg und den Ortschaften mit Geflüchteten belegt werden müssen, hänge von der weiteren Entwicklung in der Ukraine und der Anzahl der ankommenden Kriegsflüchtlinge ab. Oberbürgermeister Daniel Rapp wird in der Pressemitteilung zitiert: „Wenn es nötig wird, müssen wir unsere Hallen belegen. Da führt kein Weg daran vorbei. Das ist natürlich auf Dauer nicht optimal – weder für die Geflüchteten, noch natürlich für die Vereine oder Schulen, die die Hallen solange nicht mehr nutzen können. Aber Not kennt kein Gebot.“

Er bittet die Ravensburger, diese Herausforderung gemeinsam zu meistern. Wer privaten Wohnraum anbieten könne, solle sich bei der Stadt melden.

Stadt benötigt auch für eigene Aufgaben Unterkünfte

Denn der Landkreis ist zwar für die sogenannte vorläufige Unterbringung zuständig. Aber wenn Geflüchtete einen Aufenthaltstitel bekommen haben, wechseln sie in die Anschlussunterbringung. Dafür sind Städte und Gemeinden verantwortlich.

Langfristig benötigt die Stadt also auch Unterkünfte, um ihrer eigenen Verpflichtung nachzukommen. „Diese könnten in städtischen Hallen sein. Die Stadt bevorzugt aber privaten Wohnraum“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer privaten Wohnraum für Geflüchtete anbieten will, kann sich unter der E-Mail-Adresse ukraine@ravensburg.de bei der Stadtverwaltung melden.