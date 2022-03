Ravensburg Razorbacks verstärken Trainerteam

Mit Headcoach Sebastian Fandert, Offensive-Koordinator Clayton Turner, Defensive-Koordinator Michael Hall und den Position Coaches um Thomas Miller haben die Ravensburg Razorbacks für die kommende Saison in der GFL1 Süd schon ein sehr erfahrenes Trainerteam. Da die Razorbacks aber den Fokus noch mehr auf ein gezieltes Coaching setzen wollen, um damit Talente zu fördern, wird das Trainerteam noch einmal erweitert – um den US-Amerikaner Brian Casey. „Wir wollen mehr in die Ausbildung unserer lokalen Spieler investieren und so langfristig auf hohem Niveau arbeiten“, sagt der Sportliche Leiter Oliver Billstein.

Mit der Verpflichtung von Brian Casey wird das Team durch einen sehr erfahrenen Spieler und Trainer ergänzt, der schon auf viele Jahre Erfahrung im europäischen Football zurückgreifen kann. Nach seiner Zeit an der Azusa Pacific University, wo er als Team Captain die Auszeichnung als bester Defensivspieler erhielt, wechselte er zu den West Texas Roughnecks. Von dort wagte er 2011 den Wechsel nach Europa zu den Allgäu Comets aus Kempten. Von dort ging es zu den Leipzig Lions und weiter zu den Sirmium Legionaries nach Serbien. 2016 kehrte Casey für zwei Jahre nach Deutschland zurück und spielte für die Albershausen Crusaders, wo er auch auf die ifm Razorbacks traf. Mit Stationen in Polen und der Slowakei lernte der US-Amerikaner 2018 und 2019 zwei weitere europäische Ligen kennen.

Neben seiner Karriere als Spieler hat Brian Casey schon seit 2013 kontinuierliche Erfahrungen als Coach gesammelt und war unter anderem in Serbien als auch in Polen als Defensive-Koordinator und Spieler in einer Doppelrolle für die Teams tätig. Auch 2022 bei den ifm Razorbacks wird er neben der Aufgabe als Position Coach für die Defensive Backs eine Option in der Verteidigung als Spieler sein. „Ich wollte zum Ende meiner Karriere als Spieler nochmal in das Land zurückkehren, in dem ich meine europäische Karriere begonnen habe und auf höchstem Niveau Football spielen. Mit der Aufgabe als Position Coach für die Defensive Backs haben ich zudem die Möglichkeit bekommen, an der Weiterentwicklung des Programms der ifm Razorbacks mitzuwirken“ freut sich Brian Casey.

Casey wird noch in dieser Woche in Ravensburg erwartet und direkt in die schon laufenden Saisonvorbereitung einsteigen, bevor die Saison am 21. Mai in Frankfurt beginnt.