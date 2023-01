Ravensburg Razorbacks stellen sich neu auf – und ziehen um

Die Razorbacks freuen sich laut Mitteilung, dass Kronborg Bjerre wieder fit ist und auch in der kommenden Saison den Angriff der Oberschwaben mitbestimmen wird. „Alex hat uns in den vergangenen zwei Jahren mit seiner ehrgeizigen, aber durchweg positiven Art auf und neben dem Feld beeindruckt“, sagt der neue Cheftrainer Sascha Brändle. „Er hat sich zu einem integralen Teil der Mannschaft entwickelt und lebt die Werte des Vereins, der Mannschaft und der Region. Somit stand für uns früh fest, dass wir ein weiteres Jahr auf Alex setzen möchten und sind froh darüber, mit ihm einen zentralen Bestandteil unserer Mannschaft gesichert zu haben.“ (sz)

Die vergangene Saison jedoch lief alles andere als erfreulich für den Skandinavier in Ravensburg. Bjerre musste verletzungsbedingt vier Spiele pausieren . „Mein Augenmerk liegt 2023 darauf, an meine erste Saison in Ravensburg anzuknüpfen und die 2022 vergessen zu machen“, sagte Kronborg Bjerre. Vor seiner Verletzung erzielte der Däne 1857 Yards Raumgewinn, bei 212 Passversuchen, davon 137 erfolgreich. Seinen 16 Touchdowns stehen sechs Interceptions gegenüber. Damit platzierte er sich zwar nicht mehr unter den Top Ten der effizientesten Spielmacher, doch belegte er mit seinen durchschnittlich 309,5 Yards Raumgewinn pro Spiel Platz eins in der Erima German Football League.

Mit der vergangenen Footballsaison sind die Ravensburg Razorbacks nicht zufrieden gewesen. In der Spielzeit 2023 wollen die Ravensburger wieder bessere Leistungen auf den Platz bringen und in den Kampf um die Play-offs eingreifen. Vor dem ersten Pflichtspiel – die Saison beginnt am 20. Mai 2023 – haben die Razorbacks aber noch jede Menge zu tun. Der neue Cheftrainer Sascha Brändle wird an der Seitenlinie unter anderem von Clayton Turner unterstützt. Der US-Amerikaner war bereits in der vergangenen Saison bei den Razorbacks – einige andere im Trainerteam sind nun ebenfalls neu. Dazu kommt für die Ravensburger der Umzug aus dem Weingartener Lindenhofstadion zurück aufs TSB-Gelände.

Raus aus dem Weingartener Lindenhofstadion

Auch wenn es bis zum ersten Kick-off noch viele Wochen sind, wird es den Verantwortlichen der Razorbacks schon zu Beginn des neuen Jahres nicht langweilig. Zum einen wird an der Mannschaft für die neue Saison in der GFL Süd gebastelt, zum anderen wollen und müssen die Ravensburger ihre neue Spielstätte auf Vordermann bringen. Weil im Weingartener Lindenhofstadion, in den vergangenen sieben Jahren die Heimspielstätte der Razorbacks, umfangreiche Arbeiten an der Tartanbahn, dem Rasen und der Flutlichtanlage anstehen, können die Razorbacks dort 2023 nicht spielen. „Wir würden gerne wieder zu Hause beim TSB spielen“, sagte Abteilungsleiter Frank Kienzle.

Doch ganz so einfach war und ist das nicht: Im Lindenhofstadion kamen teils mehr als 2000 Zuschauer zu den Heimspielen. Am Kunstrasenplatz des TSB, wo die Razorbacks zuvor spielten, gibt es nur eine kleine Tribüne und auch sonst wenig Raum. Auch mit Unterstützung der Stadt Ravensburg fanden die Razorbacks aber eine Lösung. Eine mobile Tribüne am Hauptplatz des TSB Ravensburg soll den Footballfans 780 Sitzplätze bieten, dazu gibt es rund ums Spielfeld Steintribünen. „Wir freuen uns nach so vielen Jahren mit unseren Fans in unsere Stadt zurückzukehren“, sagt Kienzle.

Sowohl in der Offensive als auch Defensive muss es besser laufen

Zu Hause beim TSB wollen die Razorbacks eine deutlich bessere Saison hinlegen als 2022, als es in zehn Partien nur einen Sieg und ein Unentschieden, aber acht teils deutliche Niederlagen gegeben hat. Die Hauptverantwortung hat künftig Sascha Brändle, der selbst schon Spieler der Razorbacks war und zuletzt Cheftrainer in Antwerpen war. Ihm zur Seite steht der Offense Coordinator Clayton Turner, der ein weiteres Jahr in Ravensburg dranhängt. „Clayton und ich haben ein sehr ähnliches Verständnis von den Möglichkeiten in Ravensburg und von dem Weg, den wir mit dem Team gehen wollen“, meint Brändle. Es gehe vor allem darum, lokale Talente zu fördern. Turner freut sich laut Mitteilung der Razorbacks auf seine weitere Arbeit in Ravensburg: „Wir versammeln aktuell eine großartige Gruppe an Trainern, Spielern und Mitarbeitern, um als Team mehr Stabilität und Beständigkeit zu entwickeln.“

Neu im Trainerteam sind der Defense Coordinator Wojciech Andrzejczak aus Polen sowie der US-Amerikaner Mike Gossett, der sich bei den Razorbacks um die Offense Line kümmern soll. Die Spieler der O-Line müssen den eigenen Quarterback beschützen und zudem den Running Backs den Weg freiblocken.

Vor allem auf Andrzejczak, genannt Voyt, wartet jede Menge Arbeit – schließlich war die Defensive der Razorbacks in der vergangenen Saison der Schwachpunkt. Das weiß auch Brändle, der daher „Grundlagen schaffen“ möchte, um die Defensive seiner Mannschaft zu stabilisieren. „Einen Verlauf wie in der vergangenen Saison wollen wir vermeiden“, meint Brändle. 55 Touchdowns ließ Ravensburg zu – nur die beiden Absteiger Frankfurt Universe (73) und Düsseldorf Panther (56) waren in dieser Statistik schlechter.

Andrzejczak hat schon in vielen Ländern gearbeitet

Wie Gossett verfügt auch Coach Voyt über reichlich Trainererfahrung. Der Pole Andrzejczak steht seit knapp 20 Jahren an den Seitenlinien von Footballteams – sowohl in den USA an der Highschool und im College sowie in zahlreichen europäischen Ländern. 2022 war er Cheftrainer der Bienna Jets aus der Schweiz. Neben seiner Trainertätigkeit hat sich Coach Voyt auch als Berater und Autor einen Namen in der Footballszene gemacht. „Er ist in der Footballwelt kein Unbekannter und hat nicht umsonst schon einige Vorträge und Publikationen vorzuweisen“, sagt Ravensburgs Sportlicher Leiter Oliver Billstein.

In einer Mitteilung der Razorbacks freut sich Andrzejczak sehr auf seine Aufgaben in Ravensburg. „Ich teile die Vision, die mir bei meinem Besuch von Headcoach Brändle, Oliver Billstein und Frank Kienzle vorgestellt wurde“, wird Coach Voyt zitiert. „Ravensburgs Ausrichtung, American Football für alle – dem neu eingestiegenen Jugendspieler, aber auch dem Leistungsträger der GFL – attraktiv zu machen, gleichzeitig aber auch den Fans ein einmaliges Heimspielerlebnis zu bieten, hat mich sehr beeindruckt.“ Gemeinsam mit Brändle, Turner und dem Cheftrainer des Ravensburger Development Teams, Christoph Diede, bildet Andrzejczak den Kern des Trainerstabs bei den Razorbacks.