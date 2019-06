Ravensburg Razorbacks: Schimpfwörter am Spielfeldrand

Von Schwäbische Zeitung

In Biberach hat am Samstag ein Unbekannter eine 28-Jährige belästigt. Wie die Frau später der Polizei berichtete, hielt sie sich gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle in der Kolpingstraße auf.

Dort sprach sie ein Mann an, der schließlich zudringlich geworden sei, schilderte die 28-Jährige. Er habe sie auch unsittlich berührt.

Die Frau setzte sich zur Wehr. Schließlich ging der Unbekannte davon. Ihn sucht jetzt die Polizei und bittet um Hinweise.