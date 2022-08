Ravensburg Razorbacks können Träume platzen lassen

Aktuelle Spiele in der GFL Süd: Straubing Spiders – Munich Cowboys (So., 14 Uhr), ifm Razorbacks Ravensburg – Saarland Hurricanes, Frankfurt Universe – Marburg Mercenaries, Allgäu Comets – Schwäbisch Hall Unicorns (So., 15 Uhr). – Tabelle der GFL Süd: 1. Schwäbisch Hall (16:0 Punkte, 353:110 Touchdownpunkte), 2. München (13:3, 244:142), 3. Straubing (12:4, 313:255), 4. Allgäu Comets (10:6, 320:200), 5. Saarland Hurricanes (6:10, 244:231), 6. Marburg (4:12, 159:234), 7. Ravensburg (3:13, 228:316), 8. Frankfurt (0:16, 99:472).