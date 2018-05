Ravensburg Ravens feiern zweiten Sieg in Folge

Die Ravensburg Ravens haben in der der Rugby-Regionalliga Bayern derzeit einen Lauf. Zunächst gab es für die Spieler des TSB einen 31:15-Erfolg bei München RFC II, am Samstag folgte ein 34:26-Heimsieg gegen den RFC Augsburg. In der Tabelle stehen die Ravensburger nach zehn Partien auf Platz vier.

In der Hinrunde mussten die Ravens sowohl gegen Augsburg (5:69) als auch gegen Würzburg (7:43) deutliche Niederlagen hinnehmen. Doch die Ravensburger sind an ihrer Erfahrung in der neuen Liga gewachsen. Standen sie am Ende der Hinrunde noch auf Platz sieben der Tabelle, dürfen die Ravens nun stolz auf Platz vier von acht sein.

Durch eine starke Leistung zu Beginn der Rückrunde entschieden die Ravensburger zwei von drei Spielen für sich. Im ersten Heimspiel am 7. April standen sie zum ersten Mal überhaupt dem RFC Bad Reichenhall gegenüber, da das Hinspiel wetterbedingt abgesagt werden musste. Für beide Mannschaften war es das erste Spiel nach der Winterpause. Die Ravensburger verließen als Sieger den Platz (25:17).

Eine Woche später waren die Ravens zu Gast beim TSV 1846 Nürnberg, der als eine der stärksten Mannschaften der Liga gilt und den Ravensburgern beim 61:0 nicht den Hauch einer Chance ließ. Nach einer Woche Pause ging es für die Ravensburger dann nach München, wo die Ravens der zweiten Mannschaft des München RFC gegenüberstanden. In der bayerischen Hauptstadt knüpften die Ravensburger mit Bravour an ihre Leistung aus der Hinrunde an. Auch hier machte sich der Kampfgeist und die gewonnene Erfahrung der jungen Ravens bemerkbar. Ging es in der Hinrunde noch knapp aus (17:15), waren die Ravens in München die überlegene Mannschaft und fuhren mit einem 31:15-Sieg nach Hause.

Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten RFC Augsburg zeigten die Ravensburg Ravens ein weiteres starkes Spiel. Die Rugbyspieler des TSB behielten am Ende die Nerven und setzten sich mit 34:26 durch.