Ravensburg Rams zeigen auswärts ihre Stärke

Die Handballer des TSB Ravensburg haben nach einer starken Leistung ihr Spiel in der Landesliga bei der SG Lauterstein II mit 31:25 (16:8) gewonnen. Torhüter Eric Sangry war der überragende Rückhalt der Rams, die in der Tabelle einen Platz nach oben klettern.

Nach der Niederlage beim bis dahin sieglosen HT Uhingen-Holzhausen standen die Ravensburger unter Druck. Bei der SG Lauterstein II funktionierte jedoch die Defensive des TSB, die SG wurde ihrer Favoritenrolle absolut nicht gerecht. Die Rams ließen von Beginn an nicht viel zu. Lauterstein schaffte in den ersten 20 Minuten nur fünf Tore. Das lag auch an Torhüter Eric Sangry, der mit starken Paraden ein Garant für den Ravensburger Erfolg war. Der Angriff, das bislang große Sorgenkind der Rams, funktionierte ebenfalls. Joel Schwarz wurde von der SG von Beginn an in kurze Deckung genommen. Die anderen TSB-Spieler reagierten jedoch gut auf diese Situation. Dazu blieben die Rams konzentriert und führten zur Pause bereits mit 16:8.

Nach der Pause ließen sich die Ravensburger auch durch einige Zeitstrafen nicht aus dem Konzept bringen. Mitte der zweiten Hälfte sorgten Schwarz mit Treffern aus dem Rückraum und Sangry mit weiteren Paraden für die Vorentscheidung. Spätestens in der 52. Minute, beim Stand von 30:18, war die Partie entschieden. Die Unkonzentriertheiten in der Schlussphase waren so verschmerzbar. Den Spielern sowie Trainer Levente Farkas und dem Sportlichen Leiter Günter Niederer war die Erleichterung anzusehen.