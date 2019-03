Ravensburg Rams wollen die letzte Chance wahren

Während für die Ravensburg Rams noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga besteht, geht es für den SC Vöhringen lediglich noch darum, die restlichen Spiele erfolgreich zu gestalten. Die Gäste stehen mit 22 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und somit im gesicherten Mittelfeld der Landesliga.

Landesliga: TSB Ravensburg – SC Vöhringen (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle Ravensburg) – Ravensburg holte aus den vergangenen drei Spielen drei Punkte. Die direkte Konkurrenz punktete jedoch ebenfalls, weshalb der Abstieg für die Rams immer näher rückt. Sollte Ravensburg gegen Vöhringen nicht gewinnen, ist der Gang in die Bezirksliga nicht mehr abzuwenden. Dies dürfte für die Rams Motivation genug sein, um alles daranzusetzen, Vöhringen zu schlagen.

Das Trainerteam Levente Farkas/Markus Rosenwirth muss allerdings auf einige Spieler verzichten. Vor allem der Ausfall der starken Defensivspieler Maximilian Ober und Max Schilcher wird schwer zu kompensieren sein. Am vergangenen Wochenende zeigten die Rams, dass sie durchaus gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion mithalten können. Gegen den hohen Favoriten TSV Bad Saulgau spielten die Rams eine starke erste Hälfte. Im zweiten Durchgang brach Ravensburg allerdings ein. Sollten die Rams am Samstagabend in eigener Halle in der Lage sein, über 60 Minuten die Konzentration hochzuhalten, dann ist ein Sieg gegen Vöhringen möglich.

Doppelten Grund zum Feiern haben die Handballerinnen des HCL Vogt. Zum einen sind sie in der Handball-Bezirksklasse bereits vor dem letzten Heimspiel gegen die MTG Wangen II (Sa, 18 Uhr, Allgäutorhalle) Meister und steigen in die Bezirksliga auf. Zum anderen werden 40 Jahre Handballverein gefeiert. Auch die Lady Rams des TSB Ravensburg stehen in der Kreisliga bereits als Meister fest.

Frauen-Bezirksklasse: HCL Vogt – MTG Wangen II (Sa, 18 Uhr) – Auch Wangen hat lange um die Meisterschaft mitgespielt. Die MTG spielt unter ihrem Trainer Jürgen Natterer eine hervorragende Saison und ist momentan Dritter. Das Hinspiel gewann Vogt mit zwei Toren Unterschied. Überragende Akteurin bei den Gästen ist Isabella Wucher, die an guten Tagen ein Spiel alleine entscheiden kann. Das Prunkstück der Vogter war diese Saison eindeutig die Abwehr, diese wird gegen Wangen wieder gefordert sein. Nach dem Spiel ist in der Allgäutorhalle die Meisterfeier.

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg – TSV Lindau (Sa, 16 Uhr, Kuppelnauhalle) – Bereits vor dem vorletzten Spieltag haben sich die Lady Rams den Meistertitel ohne eigenes Zutun gesichert. Am vergangenen Wochenende war der TSB spielfrei, profitierte aber vom überraschenden Sieg der TSG Leutkirch gegen die HSG Lindenberg/Isny. Damit sind der Titel und der Aufstieg in die Bezirksklasse für Ravensburg bereits sicher. Die Lady Rams wollen dennoch die Konzentration hochhalten und den Schwung aus dem Pokalspiel gegen den HC Lustenau mitnehmen. Das Hinspiel gewannen die Lady Rams mit sechs Toren Unterschied. TSB-Trainer Heino Stieger wird wieder viel Wert auf die bis dato gute Abwehrleistung legen sowie auf das schnelle Umschaltspiel seiner Mannschaft setzen.