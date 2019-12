Ravensburg Rams werfen Bad Saulgau aus dem Pokal

Tiefgestapelt hat Trainer Nico Bota vom TSV Bad Saulgau. Seine Aufstellung bestand im Pokalspiel gegen die Handballer der Ravensburg Rams nicht wie angekündigt aus vielen A-Jugendlichen. Der Kader des TSV war gespickt mit Hochkarätern aus der ersten Mannschaft. Die Ravensburger traten auch mit Spielern aus dem Kader der zweiten Mannschaft an. Es waren also keine guten Voraussetzungen für den Landesligaabsteiger gegen den Bezirksligakonkurrenten. Doch die Rams setzten sich mit 31:25 durch und stehen in der dritten Runde.

In der zweiten Minute warfen die Rams das 1:0, bis zum zweiten Treffer dauerte es fünfeinhalb Minuten. Bad Saulgau traf erstmals in der zehnten Minute. Beim Stand von 1:6 (11.) nahm TSV-Trainer Nico Bota eine Auszeit. Ravensburg traf aber munter weiter aus dem Rückraum. Bad Saulgau konnte die Abwehr des TSB kaum bezwingen, zudem parierten Joachim Neff und Jens Tosberg viele Würfe. Mit einer 15:11-Führung ging Ravensburg in die Pause.

Keine zehn Minuten nach dem Seitenwechsel hatte TSB-Trainer Levente Farkas genug gesehen und nahm beim 18:16 seine Auszeit. Die Ravensburger bewiesen Moral, Lukas Paul (zehn Tore) peitschte seine Mannschaft an, Felix Ewert (acht Treffer) traf sehenswert aus dem Rückraum. Der TSB witterte den Sieg. Auch eine letzte Auszeit der Saulgauer änderte nichts mehr. Als Jan Hörl mit viel Willenskraft zwei Treffer markiert, war die Partie entschieden. Für die Rams ist nun Winterpause, weiter geht es in der Bezirksliga am 18. Januar bei der TG Biberach II.

TSB: Tosberg, Neff; Becker, Olanuta (1), Ober (1), F. Ewert (8), Paul (10/5), Reichle, Lohr (3), Brielmeier (1), Kalb (5), Hörl (2).