Ravensburg Rams verteidigen die Tabellenspitze

Der TSB Ravensburg hat auch sein drittes Saisonspiel in der Handball-Bezirksliga gewonnen. Durch den 36:30-Heimsieg am Sonntagabend in der Kuppelnauhalle gegen die SG Ulm & Wiblingen haben die Rams Platz eins in der Tabelle verteidigt.

TSB Ravensburg – SG Ulm & Wiblingen 36:30 (16:14). – Die Rams starteten furios in die Partie, mit schnellen Angriffen überrollten sie die Gäste in den ersten 15 Minuten förmlich. Die Abwehr stand stabil, dazu war Torwart Jakob Weißhaar laut Mitteilung glänzend aufgelegt. Der absolute Wille war den Ravensburgern anzumerken. Sie wollten die Partie gegen den Titelaspiranten Ulm erfolgreich bestreiten. Mitte der ersten Halbzeit führten die Rams verdient mit 11:3, die Ulmer waren in allen Belangen unterlegen.

Dann erhielten allerdings gleich vier Spieler der Rams eine Zeitstrafe. Dieses ungewöhnliche Szenario hatte zur Folge, dass nur noch zwei Ravensburger Spieler auf dem Feld standen. Obwohl Dean Martin, mit acht Toren erfolgreichster Schütze der Rams, auch in vierfacher Unterzahl ein umjubelter Treffer gelang, nutzten die Ulmer die Überzahl aus und kamen auf 9:12 heran. Auch durch einige Wechsel im Team verloren die Ravensburger etwas den Schwung. Die Rams waren zwar das bessere Team, zur Pause führten sie aber nur mit 16:14.

Auf ihre Offensive konnten sich die Rams aber auch in der zweiten Hälfte verlassen. Gianluca Rizzo traf nach acht Sekunden, wenig später erhöhte Martin auf 18:14. Die Defensive der Rams wies nun einige Lücken auf, wodurch die Gäste zu einigen Toren kamen. Doch angeführt von Spielmacher Moritz Ewert, der sechsmal traf und dazu seine Mitspieler gut in Szene setzte, hielten die Rams den Vorsprung konstant bei drei bis vier Toren. Gegen Ende der Partie setzte sich der TSB dann ab und gewann letztlich souverän mit 36:30.

Wieder waren das Tempo im Spiel, das Trainer Manuel Kuttler konsequent fordert, und die Breite des Kaders, der Schlüssel zum Sieg für die Rams. Neun Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Nach drei Partien ist Kuttlers Handschrift laut Mitteilung schon deutlich zu erkennen. Den starken Saisonstart mit drei Siegen wollen die Ravensburger genießen, ohne sich darauf auszuruhen. Denn schon am kommenden Wochenende gastieren die Rams beim starken Aufsteiger HSG Langenargen-Tettnang.