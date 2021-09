Ravensburg Rams verpatzen den Saisonstart

Das haben sich die Handballer des TSB Ravensburg anders vorgestellt. Das erste Saisonspiel, dazu noch in eigener Halle, wollten die Rams in der Bezirksliga gewinnen. Doch die gezeigte Leistung gegen die SG Ulm & Wiblingen reichte nicht. Mit einer Niederlage sind auch die Handballerinnen des TV Weingarten gestartet.

Bezirksliga: TSB Ravensburg – SG Ulm & Wiblingen 16:18 (7:8) – Die Zuschauerränge waren gut besucht. Auch die Vorbereitung unter dem neuen Spielertrainer Maxi Ober war gut verlaufen. Die Spieler waren in guter körperlicher Verfassung – doch all das reichte nicht, um erfolgreich in die Bezirksligasaison zu starten. Die Ulmer packten von Beginn an energisch zu und hebelten nahezu jeden Angriff der Rams aus. Die Gäste gingen sehr ruppig und hart vor. Zum Unmut der Ravensburger haben die Schiedsrichter dies häufig nicht geahndet.

Dass der TSB in der 15. Minute dennoch mit 4:3 in Führung ging, lag an einigen guten Tempogegenstößen aus einer stark agierenden Abwehr heraus. Die Ulmer nahmen eine Auszeit und stellten ihr System neu ein. In der 20. Minute übernahmen sie nach einem Siebenmeter die Führung. Ravensburg fand kein Mittel gegen die Abwehr der Gäste. Viele Tore fielen in der Kuppelnauhalle nicht – zur Pause stand es 7:8.

Einzelleistungen von Kim Lohr und Zugang Lukas Koßbiehl brachten das 9:9. Nur zwei Minuten später führten die Gäste aber wieder mit zwei Toren. Das lag auch an der schlechten Chancenauswertung der Ravensburger. Etwa zehn Minuten vor Schluss schöpften die Fans auf der Tribüne noch mal Hoffnung. Angeführt von Spielmacher Moritz Ewert gingen die Rams mit 15:13 in Führung (51.). Dann leistete sich Ravensburg aber eine weitere Schwächephase und Ulm gewann mit 18:16. Trainer Maximilian Ober und der Sportliche Leiter Günter Niederer kritisierten die schlechten Abschlüsse. Lob gab es für die Abwehr und für Torwart Valentin Ehrat. Darauf wollen die Rams aufbauen.

TSB: Ehrat, Weißhaar; Langlois (2), Bruder, Olanuta, Begagic, Ober, F. Ewert, Häffner (3), Lohr (2), Haefele, Koßbiehl (3), Wald (1), M. Ewert (5/2).

Frauen-Verbandsliga: HSG Ebersbach/Bünzwangen – TV Weingarten 25:18 (14:8) – Verdient, aber etwas zu hoch unterlagen die Handballerinnen des TVW bei ihrem ersten Spiel in der Verbandsliga. Weingarten erspielte sich über die gesamte Partie hinweg beim Mitaufsteiger aus der Landesliga zwar zahlreiche gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder an der glänzend aufgelegten Torhüterin Sabrina Trzaska. Die HSG nutzte die zu passive Abwehr des TVW und kam oft zu einfachen Toren aus dem Rückraum. Zur Pause lag das TVW-Team von Trainerrückkehrer Lars Gmünder schon mit sechs Toren zurück.

In der 49. Minute verkürzte Stephanie Schneider zwar auf 17:20, anschließend gab es allerdings sechs Tore in Folge für die HSG. Laut Gmünder war es ein durchaus schlagbarer Gegner, seine Spielerinnen erwischten jedoch einen schwachen Tag. Am Samstag (18 Uhr, Großsporthalle) erwartet der TVW die HSG Ermstal zum ersten Heimspiel der Saison.

TVW: Bär, Müller; J. Borrmann (6), Khater (5), Schneider (3), M. Borrmann (2), Kübler (1), Haberbosch (1), Frankenhauser, Celahmetovic, Hilebrand, Koch, Hämmerle, Veser.

Bezirksklasse: TS Dornbirn – TV Weingarten 23:25 (14:8) – Beide Mannschaften starteten gut in die Partie, bis zur 21 Minute war es ein ausgeglichenes Spiel. Als sich der TVW eine Phase mit schwacher Abwehrleistung und zu vielen Fehlwürfen leistete, zog Dornbirn davon und führte zur Pause mit 14:8.

In der zweiten Halbzeit blieb die erwartete Reaktion der Weingartener zunächst aus. Es dauerte zehn Minuten, bis sich der TVW zurück ins Spiel kämpfte. Einige Umstellungen in der Abwehr und starke Torwartleistungen führten dazu, dass die Österreicher ihren Vorsprung nicht ausbauen konnten. Auch im Angriff kam der TVW nun besser durch. Stefan Franz sorgte mit fünf Treffern in der Schlussviertelstunde für eine spektakuläre Aufholjagd und den ersten Saisonsieg.

TVW: Hölle; Schoch (5), Zülke (1), Lohrmann, Strodel (2), Felcini (3), Holzer (1), Nuffer, Eitel (4), Franz (5), Kiner (2), Steinhart (1), Pfadenhauer, Pfau (1).