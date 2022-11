Ravensburg Rams verlieren letztes Heimspiel des Jahres

Die Handballer des TSB Ravensburg Rams haben das letzte Heimspiel des Jahres in der Bezirksliga knapp verloren. Gegen stark aufspielende Gäste der HSG Langenau/Elchingen II verloren die Rams in der Kuppelnauhalle mit 28:31 (14:14). Die Gäste waren „der erwartet schwere und unangenehme Gegner und nehmen nicht unverdient die Punkte mit nach Hause“, meinte Ravensburgs Sportlicher Leiter Günter Niederer.

Die Rams starteten in der voll besetzten Kuppelnauhalle gut in die Partie und hatten zu Beginn ihre beste Phase. Durch schnelle Abschlüsse lag der TSB früh mit 5:2 in Führung. Das Spiel schien sich in die gewünschte Richtung der Rams zu entwickeln. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste immer stärker, während die Effizienz in den Abschlüssen der Rams nachließ. So führten die Langenauer Mitte der ersten Halbzeit mit 10:8. Die Ravensburger Defensive tat sich schwer gegen die routinierten Gäste, fast jeder Abschluss der HSG landete im Tor der Rams. Auch die zuletzt glänzend haltenden Torhüter Jakob Weißhaar und Jens Tosberg bekamen wenig zu halten gegen die konsequent abgeschlossenen Angriffe der Gäste. Gegen Ende der ersten Halbzeit gestaltete Ravensburg das Spiel wieder ausgeglichen, sodass es mit 14:14 in die Kabinen ging.

Die zweite Halbzeit war lange ausgeglichen, die Führung wechselte ständig. Kein Team führte höher als mit einem Tor. Langenau/Elchingen kam jedoch immer wieder aus dem Positionsspiel zu recht einfachen Toren, während die Rams wesentlich mehr Aufwand betreiben mussten, um zum Torerfolg zu kommen. Die Ravensburger konnten zudem ihre Quote in den Abschlüssen nicht deutlich verbessern, zahlreiche überhastete oder halbherzige Abschlüsse waren leichte Beute des HSG-Torhüters Samuel Bosch. Einzig der zur Zeit in bestechender Form spielende Julian Langlois, mit zehn Treffern bester Schütze, hielt die Rams im Spiel und nutzte die Lücken der Gästeabwehr.

Für Niederer und die Rams war „im Nachhinein in der 50. Minute eine denkwürdige Zeitstrafe für Maximilian Ober die spielentscheidende Szene“. Die Gäste nutzen die Überzahl zur 27:25-Führung. Es war klar, dass es für die Rams nun schwer werden würde, zurückzukommen. So war es letztlich auch. Zwar stellten die Ravensburger immer wieder den Anschluss her, doch die abgezockten Langenauer nutzten ihre Führung clver und entschieden somit die Partie für sich. „Der Sieg geht insgesamt in Ordnung, sie waren von allen Positionen sehr effektiv in ihren Abschlüssen“, meinte Niederer. Bei den Rams dagegen gab es zu viele Fehlwürfe. „Und auch in der Gesamtleistung haben die letzten zehn Prozent gefehlt“, meinte der Sportliche Leiter. „Das ist zu wenig, um gegen so routiniert agierende Langenauer bestehen zu können.“

Trotz dieser Niederlage haben die Rams (14:4 Punkte) eine bislang sehr starke Hinrunde gespielt und sich oben in der Tabelle festgesetzt. Nach zwei spielfreien Wochenenden steht am 10. Dezember in Lustenau das letzte Vorrundenspiel – zugleich ein absolutes Spitzenspiel – an.