Ravensburg Rams verlieren Derby gegen Bad Saulgau

Die einen sind trotz der Niederlage zufrieden gewesen mit der eigenen Leistung. Die anderen dagegen waren nur froh, dass sie die zwei Punkte mit nach Hause genommen haben. Das war die Stimmungslage nach dem Handballderby in der Landesliga zwischen dem TSB Ravensburg und dem TSV Bad Saulgau.

Das Derby vor 250 Zuschauern in der Ravensburger Kuppelnauhalle gewannen die Bad Saulgauer am Samstagabend mit 27:25 (14:12). „Die zwei Punkte sind wichtig, aber das war nur ein Arbeitssieg“, meinte Bad Saulgaus Trainer Matthias Kempf. „Wir haben zwar gut gekämpft, aber die Einstellung hat nicht gepasst.“ TSB-Trainer Levente Farkas meinte nach den intensiven, teils hektischen 60 Derbyminuten: „Hut ab vor meiner Mannschaft, das war eine gute Leistung. Sehr diszipliniert, ich bin zufrieden.“

Weniger zufrieden waren die Rams und die Ravensburger Zuschauer mit einer Entscheidung der Schiedsrichter in der 20. Minute. Ravensburgs Rückraumspieler Joel Schwarz wurde mit einer Roten Karte disqualifiziert, weil er einen Bad Saulgauer im Sprung von hinten erwischt hatte. „Das war eine sehr harte Entscheidung“, meinte der Sportliche Leiter Günter Niederer. „Schade war, dass sich die Schiedsrichter nicht wenigstens kurz beraten haben.“ Stattdessen wurde sofort Rot gezückt. Das brachte zusätzlich Emotionen in das Derby.

Für Ravensburg war das natürlich ein herber Verlust. Dennoch: Die Rams hielten gut mit, ließen sich vom Absteiger Bad Saulgau nicht abschütteln. 8:8 stand es, als Schwarz vom Feld musste. Julian Langlois sorgte in Unterzahl aber für die 9:8-Führung. Vor allem mit Istvan Gaspar hatten die Rams aber Probleme, der Bad Saulgauer brachte seine Mannschaft zur Pause mit 14:12 in Führung.

In der zweiten Halbzeit scheiterten die Rams dann einige Male am starken TSV-Torwart Jonas Engler. Dazu setzten die Gäste ihre Außenspieler deutlich besser in Szene als die Ravensburger. Gut zehn Minuten vor Schluss sah es nach dem Treffer von Matthias Fuchs zum 22:17 für Bad Saulgau nach einem souveränen Sieg des Favoriten aus. Doch wenig später musste Kempf beim Stand von 23:21 seine Auszeit nehmen. Ravensburg hatte sich noch nicht aufgegeben, näher als auf zwei Tore kamen die Rams aber nicht mehr heran. Als Marius Mathes in Überzahl die Chance auf das 25:26 ausließ, stattdessen Fuchs auf der Gegenseite auf 27:24 erhöhte, war das Spiel entschieden. „Wir haben wieder gezeigt, was wir können“, freute sich Trainer Farkas. Auch wenn es gegen den Absteiger nicht gereicht hatte.

TSB: Sangry, Neff; Farkas (7/2), Ober (4/2), Paul (3), Frank (3), J. Langlois (2), Schwarz (2), Geiß (2), Mathes (1), Schilcher (1), Naumann, Mutschler, Hensel – TSV: J. Engler, Bakos; Gaspar (7), Balan (5), Kohler (4), Kaumann (4/1), Fuchs (3), Schäfer (2), Osterc (1), P. Engler (1), Reck.