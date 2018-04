Ravensburg Rams vergeben ihren ersten Matchball

Die Handballer des TSB Ravensburg haben es am Samstag verpasst, den Klassenerhalt in der Landesliga im vorletzten Saisonspiel klar zu machen. Die Mannschaft um Trainer Levente Farkas verlor in einem schwachen Spiel mit 25:27 (11:12) bei der SG Lauterstein II und muss nun am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den TV Brenz punkten, um den Abstieg zu verhindern.

Der Beginn der Partie in Lauterstein war von starken Abwehrreihen geprägt. Sowohl die Defensive der Gastgeber als auch die der Rams stand in den ersten Minuten sicher – nach 18 Minuten stand es daher lediglich 5:5. Ravensburg fand vor allem auf den Rückraumpositionen nicht ins Spiel. Viele Würfe aus der zweiten Reihe blieben im Mittelblock der Lautersteiner hängen oder wurden vom starken SG-Torwart pariert. Lediglich ein starkes Konterspiel und schnelle Tempogegenstöße der Rams führten dazu, dass die SG nicht davonziehen konnte. Die SG konnte befreit aufspielen. Die Angriffe wurden häufig geduldig und teilweise bis zu einem drohenden Zeitspiel ausgespielt – und oft erfolgreich abgeschlossen. Kurz vor der Pause hielt der starke Ravensburger Schlussmann Joachim Neff sein Team mit einigen Paraden im Spiel.

Nach der Pause kam Ravensburg besser ins Spiel. Teilweise klappten nun auch Würfe aus dem Rückraum, vor allem Lazar Farkas zeigte in der Offensive starke Aktionen. Dies führte dazu, dass die Rams in der 40. Minute mit 18:17 in Führung gingen. Die zahlreich mitgereisten Fans hofften, dass ihre Mannschaft die Führung bis zum Ende würde halten können. Die Rams agierten agierten in der Offensive allerdings zu hektisch und nervös. Ab der 45. Minute klappte im Angriff nahezu nichts mehr. Überhastete Abschlüsse aus dem Rückraum und einige vergebene Tempogegenstöße wurden von den erfahrenen Lautersteinern bestraft. Ravensburg lag in der 58. Minute mit 22:27 zurück, die Partie war verloren. Immerhin kämpften sich die Rams noch auf 25:27 heran.

Und die Spieler des TSB ließen ihre Köpfe nach der Partie auch nicht hängen. Denn die Mannschaft hat den Klassenerhalt weiter selbst in der Hand. Sollte Ravensburg am kommenden Sonntag gegen den Tabellennachbarn TV Brenz wenigstens einen Punkt erkämpfen, ist der Klassenerhalt geschafft. Trainer Levente Farkas zeigt sich zuversichtlich: „Nach diesem Spiel brauchen wir nicht enttäuscht zu sein. Klar wäre es toll gewesen, den Klassenerhalt schon heute klar zu machen. Ich bin mir aber sicher, dass wir das am Sonntag schaffen. Wir haben schon in der letzten Saison gezeigt, dass wir mit Druck gut umgehen können.“ Die Partie gegen Brenz in der Ravensburger Kuppelnauhalle beginnt um 17 Uhr.