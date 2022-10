Ravensburg Rams treffen im Spitzenspiel auf Feldkirch

Spitzenspiel in der Bezirksliga: Die Rams treffen auf den Landesligaabsteiger BW Feldkirch. Die Vorarlberger sind wie die Rams makellos in die Saison gestartet und belegen nach zwei Siegen Platz zwei, Ravensburg ist mit vier Siegen Tabellenführer.

Bezirksliga: TSB Ravensburg – BW Feldkirch (Sa., 18 Uhr, Kuppelnauhalle). – Über viele Jahre war Feldkirch fester Bestandteil der Landesliga, nach zunehmend schwierigen Spielzeiten gab es in der vergangenen Saison aber den Abstieg. Die sportliche Leitung der Feldkircher hat jedoch den sofortigen Wiederaufstieg als Saisonziel ausgerufen. Das Spiel gegen starke Feldkircher wird letztendlich zeigen, welches Team sich in der Bezirksliga längerfristig in der oberen Tabellenhälfte etablieren wird.

Personell hat TSB-Trainer Manuel Kuttler ein paar Probleme. Valentin Ehrat und Justin Trommeshauser sind verletzt, Sascha Schirmer und Julian Langlois privat verhindert. Hinter dem Einsatz des angeschlagenen Gianluca Rizzo steht laut Mitteilung des TSB noch ein kleines Fragezeichen. Dafür kommen Felix Ewert und Fabian Wiedemann wieder ins Team zurück. Sollte Tim Thulke dagegen rechtzeitig in Ravensburg ankommen, könnte der Zugang sein Debüt für die Rams geben. Trotz der Ausfälle ist der Ravensburger Kader groß und die Rams können mit breiter Brust in dieses Spitzenspiel gehen.