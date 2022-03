Ravensburg Rams spielen zur ungewohnten Zeit in Ehingen

Anders als sonst üblich sind die Handballer des TSB Ravensburg an diesem Wochenende bereits am Freitagabend gefordert. Die Rams spielen in der Bezirksliga um 20 Uhr das Nachholspiel bei der TSG Ehingen.

Ehingen steht mit acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bezirksliga, hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert als die Rams. Da es das erste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison ist, wissen die Rams laut Mitteilung nicht viel über den Gegner, der einen Umbruch im Team hatte. „Angeblich richten sie sich schon auf die kommende Saison aus“, sagt der Sportliche Leiter der Rams, Günter Niederer.

Die TSG ist in dieser Saison sehr heimstark – alle Punkte wurden zu Hause eingefahren. Die Ravensburger erwarten daher trotz der unterschiedlichen Tabellenplätze ein Spiel auf Augenhöhe. Um in Ehingen bestehen zu können, werden die Rams an die starke Leistung aus der Partie gegen Lustenau anknüpfen müssen. Sicher fehlen wird beim TSB neben Lukas Haefele und Fabian Wiedemann auch Spielertrainer Maximilian Ober, der an der Seitenlinie von Christian Herter vertreten wird.

Frauen-Bezirksklasse: TSB Ravensburg – Bregenz Handball (Sa., 15.30 Uhr, Kuppelnauhalle). – Nichts zu verlieren gibt es für die Handballerinnen des TSB Ravensburg – gegen den Tabellenzweiten Bregenz sind die Handballerinnen klare Außenseiter. Innerhalb von sieben Tagen spielt der TSB zweimal gegen die Österreicherinnen. Trainer Hermann-Josef Altwicker erwartet laut Mitteilung ein interessantes Spiel – seine Mannschaft soll an die Leistung aus der Partie gegen die HSG Illertal anknüpfen.