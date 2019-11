Ravensburg Rams spielen beim Tabellenzweiten

Die Ravensburg Rams treten zum letzten Vorrundenspiel im Spitzenspiel in der Handball-Bezirksliga beim HC Lustenau an. Die Spielerinnen des TV Weingarten haben am Samstagabend ein Heimspiel in der Landesliga.

Bezirksliga: HC Lustenau – TSB Ravensburg (Sa, 20 Uhr). – Die Aufgabe wird für die Ravensburger nicht einfach, gehören die Lustenauer doch seit Jahren zum Favoritenkreis der Bezirksliga. Auch diese Saison belegen sie mit 14:2 Punkten Platz zwei, nur gegen die MTG Wangen II mussten sie bislang eine Niederlage einstecken. Die Ravensburger fahren nach zuletzt zwei Siegen dennoch mit viel Selbstvertrauen nach Vorarlberg mit dem klaren Ziel, zwei Punkte mit nach Oberschwaben mitzunehmen. Die sind auch nötig, um weiterhin in der Spitzengruppe der Liga zu bleiben. Auch wenn die letzten Begegnungen beider Teams bereits aus der Saison 2016/17 stammen, erinnern sich die Rams gerne daran zurück. In zwei hochspannenden Spielen setzten sich die Ravensburger zweimal durch und legten damit den Grundstein zur damaligen Meisterschaft. Auch das Pokalspiel wurde gewonnen, was den späteren Pokalsieg zur Folge hatte.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – HSG Baar (Sa, 18 Uhr, Großsporthalle). – Die Handballerinnen des TV Weingarten treffen in der Landesliga auf Verfolger HSG Baar. Die Gäste starteten als Aufsteiger äußerst gut in die Saison und stehen mit 10:4 Punkten auf einem starken vierten Tabellenplatz. „Wir müssen der HSG von Beginn an alles in der Abwehr entgegensetzen und noch etwas mehr zusammenarbeiten als zuletzt. Wenn wir dann noch das Tempospiel der Gäste bestmöglich eindämmen können, werden die Punkte am Ende auch in der Welfenstadt bleiben“, sagt Trainer Daniel Kühn.

Bezirksklasse: TV Weingarten – HSG Illertal (Sa, 20 Uhr, Großsporthalle). – Die Weingartener Männer dagegen wollen Wiedergutmachung für das Debakel am vergangenen Wochenende in der Bezirksklasse in Tettnang. Dafür muss ein Sieg am Samstag (20 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten HSG Illertal her.

HCL Vogt – SG Ulm & Wiblingen (Sa, 20 Uhr, Allgäutorhalle). – Ligakonkurrent HCL Vogt will zur gleichen Zeit gegen das Schlusslicht SG Ulm & Wiblingen II ebenfalls unbedingt punkten.

Frauen-Kreisliga: HCL Vogt – SG Ulm & Wiblingen (Sa, 18 Uhr, Allgäutorhalle). – Die Vogter Frauen in der Bezirksliga haben es ebenfalls mit der SG Ulm & Wiblingen zu tun, allerdings mit der ersten Mannschaft. Los geht es am Samstag um 18 Uhr.

Kreisliga A: MTG Wangen III – TG Bad Waldsee (Sa, 12.20 Uhr). – Die Kreisklasse-Handballer der TG Bad Waldsee dagegen gehen am Samstag (12.20 Uhr) als Außenseiter ins Auswärtsspiel bei den angriffsstarken Allgäuern der MTG Wangen III.