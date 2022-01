Ravensburg Rams sind im Aufwind

Die Handballer der Ravensburg Rams haben in der Bezirksliga ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Beim HV RW Laupheim II setzte der TSB seinen Aufwärtstrend fort und gewann mit 26:18 (13:7). Durch den Sieg sind die Ravensburger in der Tabelle an Laupheim vorbeigezogen.

TSB-Spielertrainer Maximilian Ober musste in Laupheim auf vier Stammkräfte verzichten, aus der zweiten Mannschaft waren aber Tim Langlois, Jakob Becker und Jens Tosberg dabei, dazu kam der A-Jugendliche Finn Briel. Nach einem ausgeglichenen Beginn setzten sich die Rams nach und nach von Laupheim ab. Die Abwehr der Rams spielte wieder mit der nötigen Aggressivität, Tosberg parierte dazu etliche Würfe der Laupheimer. Mit einem Schlussspurt sicherten sich die Rams die 13:7-Pausenführung.

Auch nach der Pause stand die Abwehr der Rams stabil, im Angriff wurden die Chancen sehr effektiv genutzt. Ravensburg baute die Führung auch durch sehenswerte Treffer durch Felix Ewert, mit sieben Toren erfolgreichster Werfer, bis zur 46. Minute vorentscheidend auf 22:11 aus. Anschließend konnte Ober allen Spielern Einsatzminuten geben.