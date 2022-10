Ravensburg Rams sind erneut gegen Österreicher gefordert

Nach dem Handballkrimi und dem starken Heimsieg am vergangenen Samstag gegen BW Feldkirch sind die Ravensburg Rams am Sonntag (18 Uhr) in der Handball-Bezirksliga erneut gegen Österreicher gefordert. Die Rams spielen beim Landesligaabsteiger HC Hohenems.

Die Hohenemser sind neben den Rams das einzige Team in der Bezirksliga, das noch keinen Punkt verloren hat. Mit derzeit 6:0-Punkten belegen die Österreicher Rang zwei hinter den TSB-Handballern (10:0). „Alleine diese Konstellation verleiht dem Spiel besondere Brisanz“, sagt Ravensburgs Sportlicher Leiter Günter Niederer. Zudem kann sich der HC oft auf seine Heimstärke verlassen. Die enge Sporthalle Herrenried ist mit den vielen Zuschauern im Rücken laut Niederer „ein wahrer Hexenkessel mit toller Atmosphäre“. Das macht es den Auswärtsteams nicht leicht.

Die Rams unter Trainer Manuel Kuttler können nach dem erfolgreichen Saisonstart als Tabellenführer allerdings recht befreit und ohne Druck nach Vorarlberg fahren. Die kräftezehrenden Partien der vergangenen Wochen haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Benedikt Bucher hat sich gegen Feldkirch einen Bänderriss im Fuß zugezogen und fällt einige Wochen aus. Dafür stoßen Julian Langlois und Sascha Schirmer wieder zum Team, somit können die Rams trotz der Personalsorgen die Partie mit voller Bank antreten und versuchen, die Siegesserie auszubauen.