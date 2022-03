Ravensburg Rams lassen Lustenau keine Chance

Mit einer starken Mannschaftsleistung ist den Handballern des TSB Ravensburg ein überzeugender 34:27-Sieg gegen den vor der Partie favorisierten HC Lustenau gelungen. In der Tabelle der Bezirksliga sind die Rams vorübergehend Dritter. Auch gegen Lustenau musste TSB-Spielertrainer Maximilian Ober kurzfristige Kaderänderungen vornehmen – dieses Mal musste Sascha Schirmer kurzfristig absagen. Dennoch hatten die Rams eine volle Bank – das zahlte sich aus.

TSB Ravensburg Rams – HC Lustenau 34:27 (19:14). – Schnell erspielte sich Ravensburg eine Drei-Tore-Führung. Die Abläufe im Angriff passten und Valentin Ehrat, der gleich zu Beginn zwei Siebenmeter der Lustenauer parieren konnte, war ein sicherer Rückhalt im Tor der Rams. Einzig der Mittelmann der Gäste, Nico Tomasini, machte den Rams zu schaffen und verkürzte auf 8:9. Ein 6:0-Lauf, unter anderem durch sehenswerte Tore von Patrik Häffner, brachte die Ravensburger aber wieder deutlich in Führung. Häffner war der überragende Torschütze des TSB mit 13 Toren – dazu verwandelte der Ravensburger alle sechs Siebenmeter.

Mit einem sicheren Vorsprung von 19:14 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hütete Nachwuchstorwart Jakob Weißhaar das Tor der Rams. Auch er glänzte laut Mitteilung mit tollen Paraden und hielt einen Siebenmeter. Die Gäste nahmen Häffner in der zweiten Halbzeit durch eine Manndeckung aus dem Spiel, was aber zur Folge hatte, dass sich für die Rams mehr Räume im Angriff ergaben. Diese wussten die Rams zu nutzen, mit schönen Toren über den Kreis oder über Außen hielten die Ravensburger den Vorsprung ziemlich konstant bei fünf Toren.

Mitte der zweiten Hälfte stockte das Angriffsspiel der Rams etwas, doch mit drei Toren in Folge sorgte Justin Trommeshauser mit dem 30:23 für die Vorentscheidung. Diesen Vorsprung verteidigte der TSB erfolgreich und gewann souverän und eigentlich nie gefährdet mit 34:27. „Der unerwartet deutliche Sieg war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, freute sich der Sportliche Leiter Günter Niederer. „Jeder Spieler konnte sich in die Torschützenliste eintragen und beide Torhüter glänzten mit etlichen Paraden, es war ein rundum gelungener Abend.“ Am Samstag (20 Uhr) geht es bereits zum Rückspiel nach Vorarlberg, wo die Rams wohl auf eine anders eingestellte Lustenauer Mannschaft treffen werden.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – HSG Langenau/Elchingen II 33:25 (15:10). – Einen nie gefährdeten Sieg hat der TV Weingarten II in eigener Halle geschafft. Durch die Rückraumshooterinnen Amela Celahmetovic und Johanna Jassniger, die insgesamt 13 Tore machten, ging der TVW direkt in Führung. Stark geprägt von vielen Einzelaktionen erzielten die Gastgeberinnen laut Mitteilung schnelle und einfache Tore. Das langsame Angriffsspiel der Gäste machte dem TVW nur ein bisschen zu schaffen. Ansonsten spielte Weingarten mit der achtfachen Torschützin Jennifer Baumgart konstant, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr.

Nach Meinung des Schiedsrichters hielt der TVW in der Defensive manchmal zu robust dagegen – es gab satte 14 Siebenmeter für Langenau/Elchingen. Die Torhüterinnen Pina Müller und Antonio Porombka hielten sechs Siebenmeter. Zur Pause lag der TVW mit 15:10 in Führung. In der zweiten Halbzeit baute Weingarten den Vorsprung auf acht Tore aus. Durch die Umstellung auf eine 5:1-Abwehr machte es der TVW den Gästen noch schwerer, Tore zu erzielen. Helen Schenk überzeugte bei Langenau mit 13 Toren, mehr war für die Gäste aber nicht drin.

TVW: Müller, Porombka; Mayer (1), Jassniger (7), Komarek (3), Veit (1), Baumgart (8), Schirmer (3), Gasser, Celahmetovic (6), Kiner (1), Meier, Paul (2).