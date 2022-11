Ravensburg Rams lassen dem HCL Vogt keine Chance

Die TSB Ravensburg Rams werden ihrer Favoritenrolle gerecht und schlagen den Tabellenletzten HC LJG Vogt deutlich mit 35:22 (14:10). Vor toller Kulisse in der gut besetzten Kuppelnausporthalle verteidigen die Rams somit Platz eins in der Handball-Bezirksliga.

Beide Trainer konnten die Partie mit vollen Bänken antreten und schon früh war klar, mit welchen Mitteln die Teams zum Erfolg kommen wollten. Während die Rams aufs Tempo drückten und versuchten über schnelle Abschlüsse zum Erfolg zu kommen, trugen die Gäste lange Angriffe vor, doch die Rams Defensive stand stabil. So konnten die Rams ihren Vorsprung über 5:2 und 11:6 kontinuierlich zum 14:8 bis kurz vor der Halbzeit ausbauen. Durch zwei kuriose Tore kurz vor der Pause konnten die Vogter das Ergebnis von 14:10 zur Halbzeit noch etwas freundlicher gestalten.

Ein Ergebnis, welches sehr schmeichelhaft für die in allen Belangen überforderten Gäste war, gingen die Rams doch sehr großzügig mit Auslassen von Großchancen um. Unmittelbar nach Pause erhöhten die Rams innerhalb von sieben Minuten auf 20:10. Auch als die Rams durch einige Zeitstrafen dezimiert waren, fanden die Gäste kein Mittel gegen die Offensive der Rams. Der wiederum stark spielende Julian Langlois, mit acht Treffern erfolgreichster Schütze, sowie Moritz Ewert, Simon Schmiedel, Dean Martin und Tobias Harastko marschierten ein ums andere Mal durch die sich auflösende Gästeabwehr und kamen zu leichten Toren. So dominierten die TSBler über die gesamte Spielzeit die einseitige Partie und gewannen schließlich auch in der Höhe mehr als verdient mit 35:22.

Zum einen war es laut Mitteilung die individuelle Qualität im Kader der Rams, die zum souveränen Erfolg führte, aber auch die mannschaftliche Geschlossenheit, unterstützt durch starke Torhüterleistungen.