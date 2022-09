Ravensburg Rams kehren siegreich aus Gerhausen zurück

Den Ravensburg Rams ist mit dem 33:26-Auswärtssieg beim TV Gerhausen II der perfekte Saisonstart gelungen. Damit haben die Handballer des TSB auch das zweite Saisonspiel in der Bezirksliga gewonnen. Bester Werfer gegen Gerhausen war Justin Trommeshauser mit sieben Toren.

Das Wochenende begann für Ravensburgs Trainer Manuel Kuttler allerdings alles andere als erfreulich. Torwart Valentin Ehrat knickte im Freitagstraining um und fällt in den kommenden Wochen aus. Auch Simon Schmiedel musste sein Comeback aufgrund eines grippalen Effekts kurzfristig absagen. Die Rams standen am Freitagabend ohne etatmäßigen Torhüter da. Jakob Weißhaar war allerdings laut Mitteilung bereit, seinen Kurzurlaub in Österreich für das Spiel zu unterbrechen und machte sich auf die Rückreise, der eigentlich pausierende Jens Tosberg komplettierte das Torhüterduo der Rams.

Beide Mannschaften starteten mit hohem Tempo, es fielen zahlreiche Tore – nach zwölf Minuten stand es bereits 7:7. Mit zunehmender Spieldauer erarbeiteten sich die Rams immer mehr Vorteile und spielten sich einen Drei-Tore-Vorsprung heraus. In die Pause ging es mit einer 16:13-Führung, Trainer Kuttler war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Einzig die Chancenverwertung verhinderte eine deutlichere Führung. Reihenweise wurden nach tollen Angriffen freie Würfe vergeben.

Das änderte sich nach der Pause – mit einem 5:0-Lauf setzte sich Ravensburg vorentscheidend auf 21:13 ab. Ab der 39. Minute hatte der TSB das Spiel sicher im Griff, der Abstand betrug nie weniger als sechs Tore. Am Ende wurde es ein souveräner 33:26-Erfolg. Kuttler konnte allen Spielern Anteile geben, auch Youngster Leonard Hildebrand gab bei den Aktiven sein Debüt.

Der laut des Sportlichen Leiters Günter Niederer „in dieser Deutlichkeit unerwartete Auswärtssieg“ war das Resultat einer starken Mannschaftsleistung. Acht verschiedene Spieler trafen. Mit zwei Siegen stehen die Rams vorerst ganz oben in der Tabelle, was vor der Saison aufgrund der zahlreichen Veränderungen im Team und auf der Bank so nicht zu erwarten war. Schon jetzt wird deutlich, dass die Qualität in der Breite des Kaders das große Plus der Rams werden kann. Immerhin fehlten gegen Gerhausen in Felix Ewert, Simon Schmiedel, Lukas Lipp, Tim Thulke und Valentin Ehrat etatmäßige Stammkräfte.

Kommenden Sonntag kommt es in der Kuppelnauhalle zum Spitzenspiel gegen die SG Ulm & Wiblingen, die nach Platz zwei in der vergangenen Saison den Aufstieg als Saisonziel ausgerufen hat.