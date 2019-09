Ravensburg Rams gewinnen in Bad Saulgau

Trotz ungünstiger Vorzeichen sind die Ravensburger Handballer mit einer schlagkräftigen Truppe Richtung Bad Saulgau aufgebrochen – und mit einem Sieg zurückgekehrt. Der Landesligaabsteiger gewann in der Bezirksliga mit 27:22 (14:9).

Der Start der Rams war noch unkonzentriert und zerfahren. Die Konsequenz war, dass die Bad Saulgauer einen 5:0-Lauf hatten und TSB-Trainer Levente Farkas relativ früh im Spiel eine Auszeit nehmen musste. In der Auszeit wurde kurz und lautstark eine Fehlerdiagnose gemacht – danach wussten die Rams wieder, wo das Tor der Bad Saulgauer zu finden war. In der 22. Minute hatte Ravensburg den Rückstand egalisiert, bis zur Halbzeit legten die Gäste zum 14:9 vor. In der zweiten Halbzeit fanden die Saulgauer keinen Weg mehr, den Rückstand aufzuholen. Ravensburg gewann verdient und ungefährdet mit 27:22. „Eine stabile Torwart- und Abwehrleistung waren die Grundlage zum Erfolg“, sagte Trainer Farkas. „Ein großes Lob geht auch an die geschlossene Mannschaftsleistung.“

TSB: Neff, Ehrat; J. Langlois (1), Olanuta (1), Reichle, F. Ewert (3), Frank (6), M. Ewert (8/4), Reichle (1), Metz (1), Kalb (3), Hörl (3).