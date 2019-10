Ravensburg Rams feiern souveränen Sieg

Nach der Heimniederlage gegen die TSG Ehingen haben die Handballer des TSB Ravensburg eine Reaktion gegen den HV RW Laupheim gezeigt. Nach guten Trainingseinheiten unter der Woche und Teambuildingmaßnahme am Freitagabend holten die Rams in der Bezirksliga einen 29:19-Sieg.

Die Ravensburger traten als Mannschaft auf, jeder Spieler trug sich in die Torschützenliste ein. Tim Langlois war mit acht Treffern Top-scorer der Rams, der Sieg war jedoch vor allem Ausdruck einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Die Ravensburger starteten gut und setzten sich schnell auf 7:2 ab. Durch Unkonzentriertheiten der Rams kam Laup-heim bis zur 15. auf 6:8 heran. Doch bis zur Pause ließ der TSB nur noch ein Tor zu und führte nach 30 Minuten mit 13:7. Mitte der zweiten Halbzeit lagen die Rams mit 20:11 vorne, zwischenzeitlich betrug der Vorsprung sogar 13 Tore. Die Laupheimer hatten nichts mehr dagegenzusetzen und leisteten sich zu viele Fehler im Angriff. Das nutzte Ravensburg für zahlreiche Tempogegenstöße. Jetzt gilt es für die Rams, diese Leistung im nächsten Spiel zu bestätigen. Am Sonntag, 10. November, steht in der Kuppelnauhalle das Spiel gegen die MTG Wangen II an.

TSB: Neff, Tosberg; Bruder (2), Olanuta (1), Ober (1), F. Ewert (1), Paul (6/3), T. Langlois (8), Frank (2), Mathes (2), Gohmann (1), Metz (1), Kalb (1), Hörl (3).