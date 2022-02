Ravensburg Rams empfangen den Tabellenführer

Die Handballer des TSB Ravensburg haben am Samstag (18 Uhr, Kuppelnauhalle) den Tabellenführer der Bezirksliga, die HSG Langenau/Elchingen II, zu Gast. Nach zuletzt zwei Siegen haben die Rams um Spielertrainer Maximilian Ober Boden in der Tabelle gutgemacht. Gegen die HSG wollen die Ravensburger Revanche nehmen für die unglückliche Niederlage im Hinspiel. Vier Minuten vor Schluss hatten die Rams mit zwei Toren geführt, dann aber mit 25:27 verloren.

Die Gäste sind mit zwei Unentschieden in die Rückrunde gestartet und agieren laut Mitteilung mit ihren routinierten Spielern aus einer sehr kompakten Abwehr heraus. Mit schnellem Umschaltspiel kam Langenau/Elchingen im Hinspiel häufig zu leichten Toren. Die Rams werden auch ein besonderes Augenmerk auf den Rückraumshooter Fabian Dubb werfen müssen.

Die vergangenen beiden Spiele der Rams haben jedoch gezeigt, dass sie sich bei entsprechender Leistung vor keinem Gegner verstecken müssen. Wenn mit der gleichen Aggressivität und Spielfreude wie zuletzt in die Partei gegangen wird, ist ein spannendes Spiel zu erwarten. Trainer Ober kann laut TSB-Mitteilung wieder mit Patrick Häffner, Moritz Ewert und Jakob Weißhaar planen.

Ebenfalls sehr interessant ist laut TSB das Vorspiel um 16 Uhr. Die Ravensburger B-Junioren haben sich mit tollen Leistungen für die Württembergliga qualifiziert und treffen in der Kuppelnauhalle auf die HSG Rottweil. Vergangene Woche hat die B-Jugend des TSB bei der JSG Neckar-Kocher mit 21:15 gewonnen.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – TSB Ravensburg (Sa., 20.15 Uhr, Großsporthalle): Derby mit umgekehrten Voraussetzungen: In den vergangenen Jahren grüßte Ravensburg oft aus dem oberen Tabellenbereich, in dieser Saison schauen die Lady Rams laut Mitteilung ein wenig neidisch auf den TVW, der sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befindet. Weingarten hat vier seiner acht Saisonspiele gewonnen, Ravensburg alle acht verloren. Für den TSB gilt es, den Tabellenstand auszublenden und an die gute Leistung vom Spiel gegen die SG Argental II anzuschließen.