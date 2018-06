Ravensburg nimmt einen weiteren Anlauf

80 Minuten haben die Fußballer des FV Ravensburg am Mittwochabend beim Kehler FV hinten die Null gehalten. Dann folgte ein Eckball. In der Mitte kam Dennis Kaiser relativ unbedrängt an den Ball und köpfte den KFV zum 1:0-Sieg in der Fußball-Oberliga. Besonders bitter: In der ersten Halbzeit hatte der FV drei große Chancen, konnte diese aber nicht nutzen und musste die erneut vermeidbare Niederlage auf der rund vierstündigen Busfahrt verarbeiten. Es gibt definitiv bessere Augenblicke im Leben eines Fußballers.

Wie Torwart Manuel Herrmann aber bereits nach dem 2:2 im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Bruchsal forderte, „dürfen wir jetzt nicht den Kopf verlieren“. Noch immer ist es ein sehr früher Zeitpunkt der Saison. Bis zu den Mittelfeldplätzen der Tabelle ist es kein weiter Weg für Ravensburg. Der FC Villingen hat als Tabellenelfter fünf Punkte, der Tabellensiebte 1. FC Heidenheim II sieben Zähler.

Mähr könnte zurückkommen

Gegen die zweite Mannschaft des Drittligisten treten die Ravensburger am Samstag an. Spielbeginn im Ravensburger Ebra-Stadion ist um 15.30 Uhr (direkt im Anschluss spielt übrigens der FV II in der Landesliga gegen den FC Ostrach). Die Heidenheimer haben sich am Mittwoch beim 4:0 gegen den SV Oberachern (Tabellenvorletzter) zum ersten Saisonsieg geschossen. Zwei Treffer steuerte dabei der Stürmer Patrick Mayer bei. Der aus Wangen im Allgäu stammende Mayer hatte in der Vergangenheit große Verletzungsprobleme. Beim FC Augsburg konnte sich der mittlerweile 25-Jährige nicht durchsetzen, weshalb er Anfang 2012 zum 1. FC Heidenheim zurückkehrte. In der laufenden Saison stand Mayer bislang nur 50 Minuten im DFB-Pokal und elf Minuten in der Dritten Liga auf dem Platz. In der Oberliga war es Mayers erster Einsatz.

Den Ravensburgern muss letztlich aber egal sein, wer auf der anderen Seite im gegnerischen Trikot aufläuft. „Wir müssen uns jetzt mal belohnen“, sagte Trainer Gerhard Rill bereits nach dem 2:2 im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Bruchsal. Nach der Partie in Kehl sagte Rill: „Es ist nicht alles schlecht, was wir gerade machen. Aber es wäre wichtig, durch einen Erfolg positive Energien zu gewinnen.“ In Kehl habe seine Mannschaft solide und gut gestanden. Unterm Strich stehen aber immer noch zwölf Gegentore nach vier Partien – auch für einen Aufsteiger zu viele.

Für mehr Stabilität hat in Kehl Steffen Wohlfarth als umfunktionierter Innenverteidiger gesorgt. Mit Sebastian Mähr steht nun ein weiterer Defensivspieler vor der Rückkehr in den Kader. Nach der Verletzung von Johannes Joser ein gutes Zeichen für Rill. „Sebastian könnte eine Option sein, das wird sich aber kurzfristig entscheiden.“ Thomas Zimmermann, der in Kehl mit einer Zerrung vom Feld musste, muss gegen Heidenheim wohl passen. Veränderungen in der Startelf sind laut Rill durchaus denkbar. Möglich ist, dass diejenigen, die zuletzt viel gespielt haben, mal eine Pause bekommen. Egal wie: Was zählt, ist ein Sieg.