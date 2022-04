Ravensburg: Mann bedroht Passanten vor Krankenhaus mit Messer

Ein 26-Jähriger hat am Montag am Haupteingang des St. Elisabethen-Krankenhauses in Ravensburg mehrere Patienten, Besucher und Passanten angepöbelt. Als ein 43 Jahre alter Mann den Jüngeren darauf ansprach, zückte dieser laut Pressemitteilung der Polizei ein Messer.

Beamte ignoriert

Angesichts der Bedrohung flüchtete der Ältere und verständigte die Polizei. Als diese eintraf, legte der 26-Jährige das Messer zur Seite, ignorierte aber die sonstigen Anweisungen der Beamten, weshalb er letztlich durch den Einsatz von Pfefferspray überwältigt und mit Handschellen gefesselt wurde.

Der 26-Jährige wurde wegen seiner psychischen Verfassung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung zu.