Ravensburg macht Gartenstraße zur Teststrecke für lärmoptimierten Asphalt

Die Busumleitungen

Wegen der Bauarbeiten an der immer nur halbseitig gesperrten Wilhelm- und Schussenstraße sowie der im vorderen Abschnitt komplett gesperrten Gartenstraße müssen die Busse, die dort planmäßig verkehren würden, umgeleitet werden (siehe Grafik). Die Haltestelle Frauentor ist gesperrt. Die Haltestellen am Marienplatz sind ebenfalls gesperrt, weil die Ausfahrt der Busse am Frauentor auf die B 32 nicht möglich ist.