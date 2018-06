„Ravensburg liest“ startet in die nächste Runde

Auch in diesem Sommer heißt es wieder „Ravensburg liest“. An vier Abenden im Juni und Juli stellen Ravensburger Literaturfreundinnen und -freunde im Garten des Café Miteinander in der Herrenstraße ihre jeweiligen Lieblingsbücher vor.

Die Liste der vorgestellten Titel ist laut Pressemitteilung so unterschiedlich wie die Vortragenden. Unter anderem lesen ein Arzt, ein Buchhändler und eine Museumsdirektorin. Zum Auftakt liest am Dienstag, 19. Juni, um 18.30 Uhr Sophie Bader von der Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Ravensburg aus Jeannette Walls’ „Schloss aus Glas“ (Diana Verlag).

Jürgen Jendrich, Realschullehrer und freischaffender Künstler, hat für seine Lesung die Erzählung „Die schwarz-weißen Schwestern“ aus T.C. Boyles’ „Schluss mit Cool“ (dtv) ausgewählt. „Boyle ist einer meiner Lieblingsautoren, weil er seinem Leser detailliert das Innenleben und im Besonderen die Abgründe von Menschen, die oft zudem wahrhaftig historische Persönlichkeiten sind, erschließt“, begründet er seine Entscheidung. Für den musikalischen Rahmen sorgt an diesem Abend ein Klarinettentrio der Musikschule Ravensburg.

Ravensburg liest ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Stadtbücherei Ravensburg und der Buchhandlung Ravensbuch. Die Lesungen und Musikdarbietungen dauern jeweils etwa 20 Minuten.