„Ravensburg liest“ geht in eine neue Runde

Auch in diesem Sommer heißt es wieder „Ravensburg liest“. An vier Abenden im Juni und Juli stellen Ravensburger Literaturfreunde im Garten des Café Miteinander in der Herrenstraße ihre jeweiligen Lieblingsbücher vor. Die Liste der vorgestellten Titel sei so unterschiedlich wie die Vortragenden, heißt es in der Ankündigung. Unter anderem lesen ein Arzt, ein Architekt und zwei Buchhändler.

Zum Auftakt des Festivals am Dienstag, 25. Juni, um 18.30 Uhr, liest Claudia Dostler, die seit einem Jahr die Stadtbücherei leitet. Sie hat für ein Frühwerk von Hermann Hesse ausgewählt: „Unterm Rad“, eine Erzählung, deren Schauplatz das Priesterseminar in Maulbronn, ihrem Geburtsort, ist und die erzählt, wie die junge Seele eines begabten Schülers an den Erwartungen seiner Umwelt zerbricht.

Wolfgang Kropp, ehemals Chefarzt der Klinik für Urologie am St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg, hat für seine Lesung „Das Feld“ von Robert Seethaler ausgewählt. „In dem Buch schenkt der Autor 29 Toten, die bereits auf dem Friedhof liegen, ein letztes Mal eine Stimme“, begründet er seine Entscheidung, so die Pressemitteilung. „Die Verstorbenen erzählen von ihren wichtigsten Erinnerungen, jede Stimme offenbart ihre persönlichen Intentionen: Ratschläge, Rechtfertigungen und versöhnliche Worte.“ Für den musikalischen Rahmen sorgt Vladimir Bussovikov (Akkordeon).

Ravensburg liest ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Stadtbücherei Ravensburg und der Buchhandlung Ravensbuch. Alle Lesungen und Musikdarbietungen dauern jeweils etwa 20 Minuten Veranstaltungsort ist der Gastgarten des Café Miteinander in der Herrenstraße 43 in Ravensburg. Der Eintritt ist frei (Ende gegen 19.30 Uhr).

Weitere Termine

2. Juli: Martin Riethmüller, „Die Mauer“ von John Lanchester; Gabriela Wachter, „Frau im Dunkeln“ von Elena Ferrante; musikalische Umrahmung: Schüler der Musikschule Ravensburg.

9. Juli: Maria Heyer, „Das Kind, das nicht fragte“ von Hanns-Josef Ortheil; Oliver Ebert, „The Hills“ von Matias Faldbakken; musikalische Umrahmung: Musiker des Pop-Büros Bodensee-Oberschwaben.

16. Juli: Eva-Maria Komprecht, „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante; Nicolas Groschke, „Das Buch der Zahlen" von Joshua Cohen; musikalische Umrahmung: Musiker des Pop-Büros Bodensee-Oberschwaben