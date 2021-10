„Ravensburg läuft“ wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr hieß es am 2. Oktober 2021 endlich wieder: „Ravensburg läuft“. Den an die aktuellen Corona-Bestimmungen angepassten 10-Kilometer-Lauf durch die historische Innenstadt bestritten in diesem Jahr rund 75 Vetter-Mitarbeitende aus den verschiedenen Standorten des Unternehmens in Ravensburg und Langenargen.

Für die Läuferinnen und Läufer war die über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Veranstaltung erneut ein Highlight, wie Veronika Winter, Teamleiterin Betriebliches Gesundheitsmanagement beim Pharmadienstleister, berichtet: „Wir sind froh, nach der letztjährigen Zwangspause wieder beim Stadtlauf dabei zu sein. Ich habe viel Begeisterung, Spaß und Freude der Läuferinnen und Läufer gespürt. Es ist schön, auch im sportlichen Bereich wieder etwas mehr Normalität erleben zu können.“

Die Teilnahme am Ravensburger Stadtlauf ist ein Angebot aus dem Gesundheitsprogramm des Familienunternehmens.