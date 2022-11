„Ravensburg läuft für Toleranz“ beim Dresden-Marathon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburgs Bürgermeister Dirk Bastin hat als Mitglied der Gruppe „Ravensburg läuft für Toleranz“ Dresden und die sächsische Partnerstadt Coswig besucht. Dort haben Zeitzeugen der Wendezeit von ihrer Courage berichtet, damals und auch heute Unrecht und Intoleranz entgegenzutreten.

In ihren signalfarbenen Trikots mit der Aufschrift „Ravensburg läuft für Toleranz“ ist die Läufergruppe mit 45 Teilnehmern nicht nur als eines der größten Teams beim Dresden-Marathon aufgefallen, sondern sie haben zusätzlich ein auch für viele andere Teilnehmer und Zuschauer klares Zeichen gesetzt. Denn „Ravensburg läuft für Toleranz“ fiel gerade deshalb auf, weil es am Tag vor dem Marathon in Dresden eine große Demonstration lautstark Unzufriedener gegeben hat, wie Bürgermeister Dirk Bastin als ein Mitglied des Teams hervorhebt.

„Ravensburg läuft für Toleranz“ ist eine gemeinsame Initiative der Edith-Stein-Schule, der Alevitischen Kulturgemeinde und der Oberschwäbischen Werkstätten (OWB), einer sozialen Einrichtung, und vereint ganz unterschiedliche Menschen, insbesondere mit und ohne Handicap, mit und ohne Migrationshintergrund. Der Gruppe geht es nie allein um Langstreckenläufe, sondern auch um inhaltliche Zeichen. Deshalb haben die Sportlerinnen und Sportler in Dresden das Deutsche Hygiene Museum besucht und sich mit der Ausstellung „Fake: Die ganze Wahrheit“ auseinandergesetzt.

Zentral war auch der Besuch in Coswig, um die Verbundenheit mit der sächsischen Partnerstadt von Ravensburg zu pflegen. Bei einem Empfang im Rathaus haben fünf Zeitzeugen berichtet, wie sie in der Wendezeit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs für Demokratie eingetreten sind. Dabei hatte Coswig durchaus eine überregionale Bedeutung: Denn die dortigen Bürgerrechtler konnten nachweisen, dass das Regime die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom Mai 1989 manipuliert hatte. „Gerade für die jungen Menschen in unserer Gruppe waren die Zeitzeugengespräche ganz wesentlich, um die Wende zu verstehen und gleichzeitig zu erkennen, dass jeder einzelne Mensch etwas beitragen kann, sei es für die Demokratie oder auch für eine tolerante Gesellschaft“, so Bastin. In der gemeinsamen Aussprache gingen die Zeitzeugen auch auf die Demonstration in Dresden ein. Sie wollen gerade deshalb weiter Zeichen für die Demokratie setzen, so wie die Gruppe „Ravensburg läuft für Toleranz“.